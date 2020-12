Od minulého týdne jste se vrátili, i když s určitými omezeními, do tréninkového procesu. Těšil jste se po dlouhé době na led?

Určitě jsme se všichni těšili. Dlouho jsme byli doma a už jsme se opravdu těšili, a to i přes podmínky, které jsou.

Jak jste zmínil, trénování je podmíněné určitými opatřením. Jedním z nich je trénování po desetičlenných skupinkách. Komplikuje vám to nějak přípravu?

V tom není problém. Tento skupinkový model praktikujeme ze začátku sezony. Kdy v rámci přípravy je část kluků na ledě a část v posilovně. Tak jsme na to zvyklí. Samozřejmě tréninky jsou v tomto směru náročnější, protože jsme víc v tempu, ale trenér je přeci jen trochu uzpůsobuje i z toho důvodu, že jsme nebyli dlouho na ledě.

Takže vás šetří?

No zdá se, že trochu ano. (úsměv)

Dalším opatřením je, že musíte mít zakrytá ústa i nos?

To je na tom ta nejnepříjemnější věc. Snažíme se mít ústa a nos přikrytý, ale hůř se v tom dýchá. Není to moc dobré, ale musíme se s tím poprat. Nic jiného nám nezbude.

A můžete mít i šátky?

Já třeba nosím šátek, ale někteří kluci mají roušky. Ale nic není ideální.

Než se rozjely tréninky, jak jste se udržoval?

Snažil jsem se běhat, protože zavřené byly i posilovny, tak jsem si doma i zacvičil. Ale přeci jen, jak je člověk starší, tak už ten návrat a udržování je to těžší. Věřím ale, že máme dost času na to, abychom se vrátili zpět do formy.

Letos jste převzal kapitánské céčko po Miroslavu Třetinovi. Zvolili si vás spoluhráči?

Ano. Míra skončil, tak proběhla volba a vyšlo to na mě. Jsem samozřejmě rád, že mě kluci zvolili. Je to pro mě čest. Ale vzhledem k tomu, jaká je zatím sezona nesezona, tak jsem si to moc neužil. Ovšem není to pro mě úplná novinka. Už jsem byl kapitánem i v mládežnických kategoriích, tak jsem se k tomu vrátil.

Před sezonou navíc přišel do Kotliny nový kouč, Michal Konečný? Jaká je spolupráce s ním?

Pan Konečný je zkušený trenér, který už několik let působí ve druhé lize. Já ho znám z pozice soupeře a na lavičce byl vždycky hodně impulsivní, hodně na ní žije. Každopádně se to dá těžko hodnotit, protože se toho moc neodehrálo. Ale zatím na mě působí dobře. Je samozřejmě náročný na výkony na ledě a na přístup k tréninkům. Ovšem stěžovat si rozhodně nemůžeme.

Společně s Alešem Padělkem jste nejstarší v týmu. Jaká je vaše role? Usměrňovat a učit mladé hráče, kterých je v kabině požehnaně?

V první řadě se soustředím na svůj výkon, abych je vedl, šel jim příkladem a motivoval je. Každý mladší hráč, i já když jsem byl mladší, když vidí, že starý makají a dělají na plno, tak si nedovolí něco vypustit. Ale musím říct, že tu máme dobrou partu a není vůbec využít toho, že jsem starší a že mám kapitánskou pásku a mladíky nějak usměrňovat.

Když máte okolo sebe tolik mladých hráčů, tak mládnete se s nimi?

(smích) To teda nevím, necítím to na sobě, že bych mládl. Sice máme hodně mladý tým, ale vlastně nejsou to žádní nováčci úplní a také se neomladil celý tým. Většinou jsou to odchovanci nebo hráči co Brodem prošli. Každý rok se postupně někdo přidá. Je to postupný plynulý proces.

Letošní rok je hodně zvláštní. Ve sportu obzvlášť. Uplynulá sezona se vůbec nedohrála. Ta aktuální sice začala, ale odehrálo se jen pět zápasů. Jako hokejistu, který je zvyklý na zápřah, vás ty omezení a opatření hodně zasáhla?

Určitě. Kdo je zvyklý hrát celý život, tak má dané, že je příprava, tréninky, ve středu a o víkendu zápasy. Nyní je ale ten režim úplně jiný. Je to situace, se kterou jsme se nikdo nesetkali, a nikdo na ni nebyl a není připravený.

Ale zase doma musí být spokojení, že vás mají častěji doma, ne?

No, možná ano, ale někdy by byli radši, kdybych už zase šel. (smích)

Podle předběžných informací by se měla soutěž rozjet od ledna…

Ono je hrozně těžké toto predikovat. Situace se přeci jen mění ze dne na den. Tréninky sice povolili, ale zase se mluvilo o tom, že se to zase zpřísní. Ale i když se sezona rozjede v lednu, tak už ztratí na regulérnosti. Už to nebude tak, že týmy bojovaly v základní části o play-off. Podle mě by se měla nějak odehrát, ale spíš jako příprava na další. A jen doufat, že ta už bude normální a bez omezení.

Vánoce jsou už za dveřmi, už máte nakoupené dárky?

Teď mi otevřeli obchody, tak to začnu řešit. (úsměv) Já nejsem z těch, co by měl už v říjnu nakoupené dárky. Ale na Vánoce se už moc těším.