Havlíčkův Brod – První zahraniční angažmá. Hokejový útočník Lukáš Endál ukončil dvouleté pendlování mezi extraligovými Pardubicemi a prvoligovým Havlíčkovým Brodem a míří za novými výzvami.

Forvard Lukáš Endál (v bílém) mění Pardubice za ruský Južnyj Ural Orsk. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

A čeká ho pořádně dlouhý přesun.

Na smlouvě se totiž dohodl s ruským týmem Južnyj Ural Orsk, který hraje Vyšší hokejovou ligu, tedy druhou nejvyšší soutěž. „Pomalu začínám oprašovat ruštinu," směje se sedmadvacetiletý forvard.

Proč jste se rozhodl zrovna pro Rusko?

Stručně a jednoduše je to pro mě nová a velká výzva.

Jak jste se vlastně do kontaktu s Orskem dostal?

Byl jsem v kontaktu s jedním člověkem, který řeší přestupy do zahraničí. Přišla tato možnost a řešilo se, že by o mě měli zájem. Já jsem nad tím chvíli popřemýšlel, ale nakonec jsem se rozhodl, že to přijmu. Je to pro mě výzva a dost mě lákalo vyzkoušet si něco nového.

Nezvažoval jste tedy setrvání v Česku, třeba v Pardubicích, kde jste loni hrál?

Zvažoval jsem to kvůli rodině. Nakonec to ale dopadlo tak, jak to dopadlo, a já doufám, že jsem udělal dobře.

Za Južnyj Ural bude hrát v nové sezoně i obránce Petr Mocek, který vloni hrál za Jihlavu. Určitě potěší, že tam bude někdo známý…

Je to pro mě velká úleva. Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne, a v tomto případě to platí dvojnásob.

Je to náhoda, nebo jste se spolu na odchodu do Ruska domluvili?

Petr měl prakticky stejnou nabídku jako já. Proto jsme spolu byli v kontaktu a nakonec to skončilo tak, že tam jdeme oba.

Jaké vůbec máte informace o VHL?

Nějaké informace mám. Určitě to nebude nic špatného a liga bude mít úroveň, protože tamní týmy jsou farmy klubů z KHL. Určitě tam nebudou hrát žádní nazdárci a bude to mít kvalitu. Hodně se na to těším.

Budete před odletem ještě doplňovat znalosti?

Radši si nic víc zjišťovat nebudu. Něco málo vím a to stačí. Mám rád výzvy, takže do toho skočím po hlavě a tím, co mě čeká, se nechám překvapit. Určitě z toho nechci být vykulený. Naopak chci, aby vše bylo v pohodě.

Jak jste na tom s ruštinou?

Začínám jí oprašovat. Učím se nějaká slovíčka a musím si ještě půjčit nějaké knížky a učebnice.

Azbuka také nebude problém?

Přečíst si asi něco dokážu. (směje se) Na druhou stranu tyto věci příliš neřeším. Já tam jdu kvůli hokeji. Jazyk i azbuka k tomu patří, ale věřím, že to přijde samo. Já tomu něco dám hlavně po hokejové stránce a bude jenom na mně, jak se poperu s ostatními věcmi okolo.

S jakými cíly tedy do Orsku odcházíte?

O mých cílech radši moc mluvit nebudu. Někdo by si pak mohl říct, že jsem namistrovaný. (směje se) Určitě nějaký sen mám, ale ten si nechám pro sebe. Teď to není důležité.

Jak teď probíhá vaše příprava a kdy vás čeká odlet do Ruska?

Po skončení sezony jsem trénoval čtrnáct dní sám a potom jsem se připojil ke klukům v Havlíčkově Brodě. Je jasné, že v kolektivu je vždycky lepší příprava, takže jsem byl za tuto možnost rád. Klukům teď tréninky pomalu končí, takže se opět začnu připravovat individuálně s tím, že vyzkouším trochu alternativnější tréninky. Potom nás čeká dovolená u moře, kde si ovšem moc neodpočinu. Po návratu bych měl týden trénovat na ledě i na suchu a třiadvacátého července už bude následovat odlet.

Lukáš Nedál

narozen: 8. 12. 1986

výška: 187 cm

váha: 97 kg

post: útočník

hůl: levá

nové působiště: Južnyj Ural Orsk

předchozí angažmá: Havlíčkův Brod, Slavia Praha, Chomutov, Pardubice

sezona 2013/2014

extraliga (Pardubice)

zápasy: 34, kanadské body: 8, góly: 4, asistence: 4, trestné minuty: 10, +/-: – 1

I. liga (Havlíčkův Brod)

zápasy: 25, kanadské body: 16, góly: 6, asistence: 10, trestné minuty: 24, +/-: 0