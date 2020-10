Chotěboř měla před nucenou stopkou velmi dobře rozjetou sezonu, kdy se jí dařilo stíhat vedoucí Českou Třebovou. Proto je velká škoda, že je zastavila vládní opatření. „Nikdo z nás teď neví, kdy se soutěž znovu rozjede,“ posteskl si chotěbořský kouč Aleš Kraučuk.

Světelští Skláři jsou zatím na sedmém místě, ale pro ně je sezona „jednou velkou neznámou“, protože trenér Ladislav Fixa tvoří nový tým. Ten ale ve většině utkáních, i když je prohrál, tak plně nepropadl.

Nejhorší byl výkon v první třetině utkání v Hlinsku, kterou prohráli 6:1. „Je to pro mě těžko pochopitelné, působili jsme jako směšný komparz, absolutně jsme nestíhali, nebruslili. Trenér může někdy cokoli odpustit, ale to, že jsme nebojovali, to nikdy neodpustím,“ kroutil hlavou Fixa.

Jeho svěřenci v posledním odehraném kole dokázali porazit poslední Lanškroun a to i přes okleštěnou sestavu. Sklářům pomáhali mladíci. „Místy to skřípalo. Góly vstřelili mladí náctiletí obránci, kteří nám přijeli pomoci a bez nich bychom to stěží zvládli. Stěžejní roli dost často dostávají hráči, kteří na to ještě nemají věk nebo zkušenosti, ale bohužel nemáme jinou možnost,“ pokrčil rameny Fixa. „Buď se „hodně“ rychle budou učit zdokonalovat umění hrát hokej a vyděláme na tom nebo skončíme tak, jak by si to skvělý fanoušek Světlé rozhodně nezasloužil. Já i přes všechny těžkosti zůstávám optimista,“ dodal.

Hokejisté Ledče nad Sázavou, kteří se opět vrátili do krajského hokeje mají zatím za sebou tři duely. S jediným vítězstvím, kdy doma porazili Skuteč.

KRAJSKÁ LIGA PARDUBICKA

1. Č. Třebová 4 4 0 0 0 29:8 12

2. CHOTĚBOŘ 5 4 0 0 1 19:12 12

3. Choceň 4 3 0 1 0 20:12 10

4. Chrudim 5 3 0 0 2 25:13 9

5. Litomyšl 4 3 0 0 1 25:13 9

6. M.Třebová 5 2 0 0 3 16:17 6

7. SVĚTLÁ N.S. 5 2 0 0 3 10:20 6

8. Hlinsko 5 1 1 0 3 24:25 5

9. Polička 4 0 0 0 4 9:33 0

10. Lanškroun 5 0 0 0 5 6:30 0

KRAJSKÁ LIGA VYSOČINY

1. Telč 3 2 0 1 0 20:14 7

2. Skuteč 3 2 0 0 1 14:10 6

3. V. Meziříčí B 2 2 0 0 0 12:9 6

4. Zastávka u Brna 3 0 2 0 1 12:12 4

5. LEDEČ N. S. 3 1 0 0 2 13:16 3

6. Bystřice n. P. 2 0 0 1 1 6:11 1

7. Náměšť 2 0 0 0 2 9:14 0