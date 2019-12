Havlíčkův Brod vkročil do utkání lépe, když se ujal vedení, ale domácí bleskově vyrovnali. Žďárští dokonali obrat v zápase dalšími trefami, když vedli nad svým sokem 5:1. Utkání nakonec nabídlo jedenáct branek, když se z vítězství radoval Žďár nad Sázavou.

Branky a nahrávky: 5. Šerejch, 8. Šerejch (Štola), 10. Kochrda (Augusta, Grauer), 21. Brůžek (Jindra, Malenovský), 21. Pachl (Šerejch), 32. Jindra (Kochrda, Augusta), 52. Winkler (Brož) – 5. Pokorný (Pártl, Trupl), 25. Pokorný (Machovský, Endl), 45. Škareda (Cachnín, Pejchal), 55. Pejchal. Rozhodčí: Vepřek – Procházka, Viskot. Vyloučení: 2:5, navíc Juřica (HBR) 10. min OT [VRAŽ]. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 76. Třetiny: 3:1, 3:1, 1:2. Žďár nad Sázavou: Radosta – Čermák, Grauer, Brož, Winkler, Prokop – Pachl, Kochrda, Augusta, Bednář, Štola, Šerejch, Malenovský, Jindra, Brůžek. Havlíčkův Brod: Nedvěd (21. Bielecký) – Kratochvíl, Endl, Sapík, Kerber, Trupl, Škareda – Pártl, Musil, Klofáč, Pokorný, Machovský, Pejchal, Juřica, Vacík, Cachnín.

KRALUPY N. V. – H. BROD 7:0

„Rozhodla první třetina, kde jsme dostali gól hned v první třetině. Soupeř se uklidnil. My jsme byli hlavami zřejmě ještě v autobuse. Od stavu 4:0 soupeř kontroloval hru a vývoj. Rozhodly předbrankové prostory. Jak v útočném, tak v obranném pásmu. Proti takhle organizovanému týmu se pak hraje za podobného stavu těžko. Kaňkou je zranění Lukáše Pokorného, kterého odvezla záchranka. Podle vyšetření by tam nemělo být nic vážného, tak snad to bude dobré a bude moci v dalším kole nastoupit,“ přiblížil průběh zápasu havlíčkobrodský asistent Miroslav Duben.

Branky a nahrávky: 1. Štibran (Drozda, Litera), 12. Soukup (Hájek, Kočí), 19. Němec (Januška, Marek), 24. Litera (Bradáček, Zedek), 41. Kočí (Hájek, Kleveta), 51. Januška (Litera, Soukup), 56. Marek (Němec, Litera). Rozhodčí: Plachý – Beneš, Lauko. Vyloučení: 10:6, navíc Kuzďas (KRA) 10 min. OT [VRAZ]. Využití: 1:0. Diváci: 65. Třetiny: 3:0, 1:0, 3:0. Havlíčkův Brod: Vácha – Kratochvíl, Endl, Sapík, Kerber, Trupl, Škareda – Juřica, Machovský, P. Vacík, Pártl, Pokorný, Musil, Pejchal, Klofáč.