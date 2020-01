Dorostencům se v nadstavbové části extraligy příliš nedaří. Už šest zápasů nevyhráli. O víkendu padli v obou zápasech na západě Čech. Nestačili na Karlovy Vary a ani na Plzeň.

EXTRALIGA JUNIORŮ

H. BROD – CHRUDIM 10:3

„Vítězství se nerodilo moc lehce. Hosté ze začátku z minima dali dva góly. My jsme sáhli k time-outu. Myslím si, že nám to hodně prospělo. Mužstvo jsem nabádal k tomu, že zápas trvá šedesát minut. Hned z dalších střídání jsme srovnali. Pak jsme herní kvalitou a nasazením překlonili misky vah na svoji stranu a od druhé třetiny jsme šli za vítězstvím, což jsme vyjádřili i brankově. Mančaft dneska šlapal. Jsem rád, že máme konkurenci, že je v sestavě osmnáct hráčů. Vypomohli nám kluci, kteří jsou z Brodu, ale hrají v Jihlavě. Teď je před námi ještě osm utkání. My jsme zase o kousek blíž play-off. Věřím, že v tomto složení jsme v této soutěži schopni porazit každého,“ přiblížil průběh zápas trenér Bruslařů Richard Cachnín.

Branky a nahrávky: 12. Cachnín (Pejchal, Krejčí), 13. Machovský (Fiala, Škareda), 29. Fiala (Vyvial, Machovský), 36. Křišta (Musil, Cachnín), 36. Juřica (Vacík, Pártl), 37. Pejchal (Vyvial), 41. Pejchal (Cachnín, Musil), 44. Pejchal (Cachnín, Musil), 52. Musil (Cachnín), 59. Juřica (Fiala, Trupl) – 8. Formánek (Langr), 11. Cimburek (Půlpán), 52. Lang. Rozhodčí: Michal Maršálek – Erik Berger, Jakub Kučera. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 37. Třetiny: 2:2, 4:0, 4:1. Havlíčkův Brod: Nedvěd – Křišta, Krejčí, Kerber, Trupl, Kratochvíl, Klofáč, Škareda – Pejchal, Cachnín, Musil – Vyvial, Vacík, Pártl – Juřica, Machovský, Fiala – Košťál, Havel.

EXTRALIGA DOROSTU

K. VARY – H. BROD 4:1

Domácí Karlovy Vary si rozhodující náskok vytvořili ve druhé třetině, kdy Bruslařům nastříleli tři branky. Hostům se podařilo jen snížit. Poslední třetina už s výsledkem nic neudělala a soupeři se tak rozešli výsledkem 4:1.

Branky a nahrávky: 7. Kupčo (Dorot), 23. Dorot (Botoš, Remeš), 27. Príhoda (Bulka, Matas), 35. Šmajda (März, Sapoušek) – 32. Krejčí (Dymák, Rauš). Rozhodčí: Vojtěchovský – Belko, Juránek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 65. Třetiny: 1:0, 3:1, 0:0. Havlíčkův Brod: Kubík – Zych, Kuchta, Číhal, Besmák, Kutlvašr, Vaněček, Doležal – Rauš, Dymák, Krejčí, Prášek, Holenda, Kravec, Bačkovský, Fišet, Krejčí, Janko, Hrdlička.

PLZEŇ – H. BROD 5:1

„Odehráli jsme dobrý zápas, hráči bojovali. Ve třetí třetině nám bohužel došly síly, nestíhali jsme a na útoky už nám chyběl řečený fyzický fond,“ řekl k utkání havlíčkobrodský kouč Tomáš Hart.

Branky a nahrávky: 22. M. Soukup (Hauser, N. Schindler), 37. Dáňa (Páník), 46. Hořejší (Steinbrücker), 50. Hauser (Houdek, Schindler), 58. Holý (Hauser, M. Soukup) – 38. T. Krejčí (Rauš). Rozhodčí: Jakub Zeliska – Michal Kovář, Tomáš Nekvapil. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 66. Třetiny: 0:0, 2:1, 3:0. Havlíčkův Brod: Tuček – Jakubec, Besmák, Fišer, Zych, Vaněček, Kuchta, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Rauš, Janko, Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.

EDITA VESELKOVÁ