EXTRALIGA JUNIORŮ

H. BROD – KRALUPY 5:3

„Kralupy dělaly nám problémy v obranném pásmu a po první třetině zaslouženě vedly, když měly víc ze hry. Nám se povedla druhá třetina, kde jsme vstřelili čtyři branky. Dobrých bylo hlavně prvních deset minut, kdy jsme soupeři odskočili na tři jedna. Pak jsme přidali ještě jeden gól. Tragický vstup do třetí části zdramatizoval zápas a jenom díky gólmanovi jsme dokráčeli do vítězného konce. Klukům patří dík, že to ubojovali. V obranném pásmu musíme ale hodně přidat,“ řekl asistent trenéra Brodu Miroslav Duben.

Branky a nahrávky: 22. Pokorný (Janiurek, Vacík), 23. Havel (Machovský, Cachnín), 27. Machovský (Pártl, Vacík), 40. Janiurek (Cachnín, Endl), 48. Vacík (Havel, Pokorný) – 7. Marek (Němec, Januška), 42. Němec (Klapka), 47. Hes (Marek). Rozhodčí: Tomáš Mejzlík – Martin Klouda, Marek Tichý. Vyloučení: 2:6. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 121. Třetiny: 0:1, 4:0, 1:2. H. Brod: Nedvěd – Endl, Škareda, Trupl, Kerber, Vaněk, Kratochvíl – Pártl, Cachnín, Košťál – Pokorný, Vacík, Janiurek – Havel, Machovský, Klofáč.

ÚSTÍ N. L. – H. BROD 3:4

„My jsme rádi za tři body, jelikož máme mladé mužstvo, které mělo v první třetině malinko respekt ze soupeře. Domácí byli lepším týmem, ale od druhé třetiny jsme se do zápasu dostali. Bylo dnes hodně vyloučených, to ale trochu k této soutěži patří. Přesilovky se nám povedly, jelikož jsme je výrazně zjednodušili. Závěr byl poté hodně hektický, domácí měli přesilovku pěti proti třem, ale myslím si, že jsme si za tu bojovnost a hru srdíčkem to vítězství o jednu branku nakonec zasloužili,“ řekl k duelu trenér Bruslařů Richard Cachnín.

Branky a nahrávky: 15. Šešina (Macel, Tot), 37. Mareš (Šindelář, Macel), 57. Harkabus (Čermák) – 1. Janiurek (Pokorný), 35. P. Vacík (Pokorný, Trupl), 47. P. Vacík (Janiurek), 49. Košťál (Janiurek, Škareda). Rozhodčí: Pavel Folk – Patrik Goltsch, Jan Votrubec. Vyloučení: 10:8, navíc Macel (UNL) 10 min. OT [NARZ]. Využití: 0:4. V oslabení: 0:0. Diváci: 83.Třetiny: 1:1, 1:1, 1:2. H. Brod: Vácha – Endl, Škareda, Kerber, Trupl, Kratochvíl – Fiala, Pártl, Musil – Pokorný, P. Vacík, Janiurek – Machovský, Havel, Košťál.

EXTRALIGA DOROSTU

H. BROD – SLAVIA 2:4

„Sahali jsme po bodech, ale individuálními chybami jsme zápas ztratili. Je to škoda, protože až na první třetinu, kdy jsme se trošku hledali, jsme hráli dobrý hokej. Bojovali jsme, ale individuálními chybami jsme to ztratili. Musíme si to vyříkat v kabině a jdeme do dalšího zápasu,“ řekl trenér Bruslařů Tomáš Hart.

Branky a nahrávky: 33. Juřica, 35. T. Krejčí (Kutlvašr, Juřica) – 11. Vlasák (Slavíček), 37. Kvasnička (Palát, Hofmann), 57. Palát (M. Svoboda, Štancl), 60. Palát. Rozhodčí: Petr Úlehla – Tomáš Jiruška, Matěj Krejčí. Vyloučení: 8:7, navíc Stejskal (SLA) 10 min OT [NESP]. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 45. Třetiny: 0:1, 2:1, 0:2. H. Brod: Tuček – Besmák, Jakubec, Zych, Vaněček, Kuchta, Fišer, Kutlvašr, Doležal – Dymák, Juřica, Rauš, Janko, Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Kravec, Prášek.

LIBEREC – H. BROD 6:0

„Nedali jsme góly, nemůžeme vyhrát. Měli jsme nějaké šance, ale Liberec byl hokejovější. My bychom ho mohli potrápit, kdybychom nějaké góly dali, ale bohužel nám to tam nepadalo. Potom ten výsledek dopadl, tak jak dopadl,“ zhodnotil duel Hart.

Branky a nahrávky: 14. Jenčovský (Trunda, Hujer), 16. Kříž (Masař, Meisel), 34. Hujer (Meisel), 47. Masař (Patzelt, Meisel), 52. Kříž (Duschka), 54. Meisel. Rozhodčí: Jan Bernat – Svatopluk Marek, Jan Raška. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 37. H. Brod: Kubík – Fišer, Besmák, Zych, Jakubec, Doležal, Kuchta, Kutlvašr – Dymák, Juřica, Rauš, Janko, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Kravec, Prášek.