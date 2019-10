Dorostenci BK se po třech porážkách dočkali vítězství. Zajeli si pro něj na led brněnské Techniky.

EXTRALIGA JUNIORŮ

CHRUDIM – H. BROD 5:1

Jako na houpačce. Tak by se daly popsat výkony havlíčkobrodské juniorky. Možnost spravit si chuť měli mladí Bruslaři v zápase s poslední Chrudimí, která měla na kontě jediné vítězství, a to právě s Havlíčkovým Brodem. Bruslaři bohužel potvrdili nepřesvědčivé výkony, když s posledním týmem tabulky prohráli.

Branky a nahrávky: 8. Hledík (Heligr), 21. Formánek (Langr), 30. Hebek (Felcman), 56. Heligr (Hledík), 60. Hledík (Pejzl) – 44. Vacík (Trupl, Pokorný). Rozhodčí: Tomáš Veselý – Jan Řezníček, Viktor Macek. Vyloučení: 8:6. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 68. Třetiny: 1:0, 2:0, 2:1. Havlíčkův Brod: Nedvěd – Kerber, Trupl, Spilka, Škareda, Sapík, Endl – Machovský, Klofáč, Vacík, Pokorný, Musil, Pártl, Cachnín, Havel.

EXTRALIGA DOROSTU

H. BROD – LIBEREC 1:8

„V první třetině jsme dostali góly po individuálních chybách, ale měli jsme šance na to, abychom nějaké góly dali. Dvakrát nebo třikrát jsme jeli sami na bránu, ale nevyužili jsme toho. Liberec ze stejných situací góly dal. Myslím si, že dvě třetiny jsme hráli se soupeřem vyrovnaný zápas. Ve třetí třetině to sklouzlo po pátém gólu k tomu, že to nakonec skončilo 8:1. Dvě třetiny jsme ale hráli dobře a bojovali jsme. Rozdíl byl v tom, že jsme nedávali góly. Proto to skončilo tak, jak to skončilo,“ řekl k utkání domácí asistent trenéra Tomáš Hart.

Branky a nahrávky: 44. Prášek (Zych) – 3. Trunda, 6. Plos (Kříž, Meisel), 19. Masař (Plos, Patzelt), 40. Meisel (Kříž), 52. Masař (Kříž, Dvořák), 53. Vodlan (Tůma, Böhm), 54. Dvořák (Kříž, Plos), 57. Putz (Tůma, Böhm). Rozhodčí: Vojtěch Král – Tomáš Krejčí, Erik Berger. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 50. Třetiny: 0:3, 0:1, 1:4. Havlíčkův Brod: Kubík (54. Tuček) – Jakubec, Besmák, Zych, Doležal, Kuchta, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Rauš, Janko, T. Holenda, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.

TECHNIKA BRNO – H. BROD 4:6

Havlíčkobrodské hokejisty čekala důležitá bitva s brněnskou Technikou. Do utkání lépe vstoupil celek z Vysočiny, který vstřelil první gól. Domácí mužstvo do první třetiny stav utkání otočilo, a to třemi zásahy v řadě. Po dvou dvacetiminutovkách byl stav 4:4. Havlíčkův Brod splnil roli favorita, když ve třetí části vsítil dvě branky a po třech porážkách si připsal tři body.

Branky a nahrávky: 8. Fornál (Toman, Korbini), 13. Plevka (Šupa), 15. Maštalíř (Rajzík), 31. Toman (Geidl) – 6. Bačkovský (Kravec), 28. Dymák (Juřica), 34. Číhal (Prášek), 36. Rauš (Dymák, Juřica), 48. Dymák (Rauš), 58. Juřica (Rauš, Zych). Rozhodčí: Grygera – Čelechovský, Zapletal. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 54. Třetiny: 3:1, 1:3, 0:2. Havlíčkův Brod: Tuček – Jakubec, Besmák, Zych, Kuchta, Číhal, Kutlvašr, Doležal – Dymák, Juřica, Rauš, Janko, Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Kravec, Prášek.