Bruslaři se v posledních dvou kolech trápili, ale v regionálním derby proti Plamenům bylo vše jinak. Bojovníci z Kotliny si během jedenácti minut zajistili tříbrankový náskok. Plameny do první sirény snížily na rozdíl jedné trefy. Havlíčkův Brod zbytek zápasu opanoval a připsal si cenné vítězství.

Branky a nahrávky: 12. Hromádka (Malenovský, Jindra), 20. Pachl (Štola, Šerejch) – 1. Musil (Cachnín), 3. Janiurek (Cachnín), 11. Škareda (Vacík, Janiurek), 29. Cachnín (Musil, Marek), 36. Pokorný (Vacík, Janiurek), 53. Trupl (Janiurek, Vacík). Rozhodčí: Svatopluk Kopeček – Martin Klouda, Erik Berger. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 65. Třetiny: 2:3, 0:2, 0:1. H. Brod: Nedvěd – Spilka, Kerber, Marek, Kratochvíl, Trupl, Škareda – Musil, Košťál, Janiurek, Pokorný, Havel, Machovský, Vacík, Cachnín.

KRALUPY – H. BROD 6:5 PP

Bruslaři po dvou třetinách vedli 5:3 a zdálo se, že si jdou za dalším vítězstvím. Domácí tým předvedl parádní obrat v utkání, když dokázal vyrovnat skóre v poslední minutě. Kralupy nakonec dotáhly celé utkání do prodloužení, kde získaly i druhý bod.

Branky a nahrávky: 13. Štibran (Litera), 26. Kleveta (Kočí), 39. Němec (Marek), 46. Šiška (Kočí), 60. Drozda (Němec, Hájek), 62. Kučera (Drozda) – 5. Vacík (TS), 6. Musil (Cachnín, Škareda), 17. Pokorný (Musil, Cachnín), 25. Vacík (Kerber, Pártl), 34. Machovský (Košťál). Rozhodčí: Battěk – Kučera, Schopf. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 43. Třetiny: 1:3, 2:2, 2:0 – 1:0. H. Brod: Bielecký – Škareda, Trupl, Kratochvíl, Kerber, Marek – Pártl, Cachnín, Musil – Pokorný, Vacík, Janiurek – Košťál, Machovský, Havel.

EXTRALIGA DOROSTU

Č. BUDĚJOVICE – H. BROD 6:2

Souboj tabulkových soupeřů byl k vidění v Budvar aréně. Domácí Motor byl lepším týmem, když si vystřílel dvoubrankové vedení. Bruslaři snížili, ale zbytek duelu patřil Jihočechům. České Budějovice navýšily vedení na 6:1 a v poslední minutě upravil skóre kosmetickou ranou Adam Rauš.

Branky a nahrávky: 18. Kalčík (Březina), 27. Hromada, 33. Dub (Lukeš), 51. Dub, 53. Lukeš (Dub, Petrásek), 59. Dvořák (Hail, Březina) – 30. Juřica (Kravec), 60. Rauš (Dymák, Holenda). Rozhodčí: Martin Šperl – David Polonyi, Petr Bělohlav. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 134. Třetiny: 1:0, 2:1, 3:1. H. Brod: Tuček (52. Kubík) – Vaněček, Besmák, Jakubec, Zych, Kuchta, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Juřica, Rauš, Janko, T. Holenda, Hrdlička, T. Krejčí, D. Krejčí, Kravec, Prášek.

H. BROD – TÁBOR 3:1

„Odehráli jsme zápas za tři body, díky bohu. Soupeř byl houževnatý. My jsme nedali některé šance a tím jsme je dostávali do hry. Pak jsme za stavu tři nula udělali hloupou chybu na tři jedna. Trošku jsme se báli o výsledek, ale dopadlo to dobře. Chtěl bych pochválit gólmana, který nás hodně držel,“ řekl k utkání trenér Brodu Tomáš Hart.

Branky a nahrávky: 18. T. Krejčí (Kutlvašr, Holenda), 39. Kravec (Rauš, Zych), 41. Holenda (Kutlvašr) – 53. Matašovský (Souš). Rozhodčí: Martin Kratochvíl – Kristýna Hájková, Michal Havel. Vyloučení: 5:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 46. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:1. H. Brod: Kubík (Tuček) – Besmák, Jakubec, Zych, Kuchta, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Juřica, Rauš, Janko, Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.