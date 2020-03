To dorostenci Bruslařů čekají na vítězství od 25. ledna. K vítězství jim nepomohly ani zápasy s Kladnem a Chomutovem.

EXTRALIGA JUNIORŮ

H. BROD – ŽĎÁR N. S. 5:4

„Mohli jsme vyhrát větším rozdílem, kdybychom dali více gólů. Měli jsme v utkání několik šancí a je škoda, že jsme vyhráli těsným výsledkem,“ zhodnotil duel domácí kapitán týmu Matěj Škareda.

„V první třetině byl soupeř o něco lepší. My jsme tam udělali spoustu chyb, kterých jsme se chtěli ve druhé třetině vyvarovat. V momentě, kdy jsme vyrovnali na 2:2, soupeř dvakrát vyhrál buly ve středním pásmu a dal dva góly, čímž nám uskočil. Pak šel až na 5:2, což byla velká škoda. Řekli jsme si, že vyhrajeme alespoň tu třetí dvacetiminutovku. Podařilo se nám dát dva góly a zápas zdramatizovat. Možná jsme si remízu za tu třetí třetinu zasloužili. My se teď musíme nachystat na baráž, kde to vypadá, že nás čeká Warriors Brno. Musíme se na to nachystat a zkusíme to zachránit,“ zhodnotil duel i žďárský trenér Martin Sobotka.

Branky a nahrávky: 12. Musil (Havel, Škareda), 27. Musil (TS), 35. Havel (Košťál, Machovský), 35. Cachnín (Pejchal, Musil), 44. Cachín (Holenda, Škareda) – 13. Štola (Hassani), 34. Hassani (Štola, Malenovský), 46. Hassani, 49. Brůžek (Hassani). Rozhodčí: Barek – Bohuněk, Hájková. Vyloučení: 3:0. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 47. Třetiny: 1:1, 3:1, 1:2. Havlíčkův Brod: Bielecký – Křišta, Škareda, Trupl, Kerber, Endl, Kratochvíl, Sapík – Pejchal, Cachnín, Musil – Pártl, Vacík, Pokorný – Holenda, Machovský, Košťál – Havel.

EXTRALIGA DOROSTU

KLADNO – H. BROD 3:1

Branky a nahrávky: 22. Hrabík (Holeček, Gabriška), 23. Sojka (Chrenka, Danda), 36. Kohlíček (Ullrych, Sojka) – 13. Dymák (T. Krejčí, Besmák). Rozhodčí: Müller – Kučera, Stanko. Vyloučení: 10:6, navíc Sojka (KLA) 5 + DU. Využití: 1:1. Bez využití. Diváci: 48. Třetiny: 0:1, 3:0, 0:0. Havlíčkův Brod: Tuček – Jakubec, Besmák, Fišer, Zych, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Báťa, Rauš, Janko, Holenda, Teplý, D. Krejčí, T. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.

H. BROD – CHOMUTOV 0:4

„Odehráli jsme špatný zápas. V kabině jsme si řekli, že na ně nastoupíme. Pak jsme dostali první gól a úplně jsme se z toho sesypali. Ve druhé třetině jsme měli náznaky, že bychom mohli dát gól, ale bohužel jsme ho nebyli schopni dát a to nás dnes pohřbilo,“ řekl k utkání asistent havlíčkobrodského trenéra Tomáš Hart.

Branky a nahrávky: 6. Spudich (Čech), 31. Šilar (Šugár, Perný), 33. Šugár (Ekrt, Šilar), 49. Spudich (Poch, Ekrt). Rozhodčí: Michael Kohoutek – Tomáš Krejčí, Marek Tichý. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 55. Třetiny: 0:1, 0:2, 0:1. Havlíčkův Brod: Tuček – Jakubec, Besmák, Fišer, Zych, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Báťa, Rauš – Janko, Holenda, Teplý – T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský – Hrdlička, Kravce, Prášek.