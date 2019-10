Havlíčkův Brod – Extraliga dorostu svedla dohromady krajské rivaly. Jihlava na svém ledě přivítala Havlíčkův Brod, který si odvezl vítězství 3:6.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

EXTRALIGA JUNIORŮ

H. BROD – KOBRA 5:4 PP

„Já bych ten zápas rozdělil na dvě části. My jsme do poloviny zápasu vůbec neměli dobrý pohyb. Soupeř hrál jednoduchý hokej a nám to dělalo velké problémy. Hokej bez pohybu se hrát nedá. Do zápasu jsme se dostali na konci druhé třetiny, kdy jsme vyrovnali. Věřili jsme, že ve třetí třetině tomu půjdeme víc naproti, což se také projevilo. Opět jsme pak byli na kolenou. Po závaru před brankou jsme dostali gól. Nesmírnou vůlí a chtěním dát gól jsme ale vyrovnali. K hokeji štěstí patří a my jsme ho dnes měli. V prodloužení měli hosté jasnou gólovku. Pak přišlo otřepané „nedáš, dostaneš“. My jsme to z protiútoku sehráli a bereme dva body,“ řekl brodský trenér Richard Cachnín.