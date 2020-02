Dorostencům BK se moravský trip nevydařil. Přivezli si nejen dvě porážky, ale také šestnáctibrankový příděl.

EXTRALIGA JUNIORŮ

KOBRA – H. BROD 2:6

Branky a nahrávky: 28. Janiurek (Šálek), 44. Mucha (Ksandr, Káninský) – 7. Vacík (Musil, Pejchal), 37. Musil (Kerber, Cachnín), 44. Košťál, 49. Cachnín (TS), 59. Krejčí (Cachnín, Musil), 60. Machovský (Havel, Košťál). Rozhodčí: Kraval – Svoboda, Svobodová. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 36. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:4. Havlíčkův Brod: Nedvěd – Křišta, Krejčí, Kerber, Trupl, Škareda, Endl – Pejchal, Cachnín, Musil – Pártl, Vacík, Pokorný – Havel, Machovský, Koštál.

PÍSEK – H. BROD 5:4 pp

Branky a nahrávky: 17. Egert (Petřík, Přibyl), 24. Krýner (Karbulka, Novotný), 50. Egert (Karbulka, Šafář), 52. Cibuzar (Karbulka, Krýner), 63. Petřík (Egert) – 18. Vacík (Pártl, Pokorný), 22. Pártl (Trupl, Vacík), 30. Trupl (Pokorný), 40. Pejchal (Křišta, Musil). Rozhodčí: Horáček – Vavruška, Kotounová. Vyloučení: 9:4. Využití: 1:1. Třetiny: 1:1, 1:3, 2:0 – 1:0. Havlíčkův Brod: Vácha – Endl, Křišta, Kerber, Trupl, Škareda – Machovský, Košťál, Cachnín, Pokorný, Pejchal, Pártl, Vacík, Musil, Havel, Vyvial.

EXTRALIGA DOROSTU

TŘINEC – H. BROD 11:4

Branky a nahrávky: 12. Kašpárek (Bujak, Halouzka), 19. Hlávka (Volas), 26. Pánek (Tomiczek), 40. Kašpárek (Jobánek), 44. Hlávka, 47. Jobánek (Hlávka, Volas), 48. Petrovský (Andrle, Kašpárek), 51. Petrovský (Procházka), 54. Tomiczek (Šutý), 56. Petrovský (Jobánek, Kašpárek), 58. Przybyla (Procházka, Žabka) – 9. Teplý (Janko, Hrdlička), 17. Báťa (Prášek, D. Krejčí), 39. Číhal, 58. Hrdlička (Teplý, Kutlvašr). Rozhodčí: Blaževič – Hladík, Klímek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 97. Třetiny: 2:2, 2:1, 7:1. Havlíčkův Brod: Tuček– Jakubec, Besmák, Fišer, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Teplý, Báťa, Rauš, Janko, Holenda, D. Krejčí, T. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.

H. BROD – KOMETA BRNO 2:5

„V prvním zápase nás Brod porazil, teď jsme jim to vrátili, takže dobré vítězství. Dnes jsme podali čtyřicet minut dobrý výkon. Ve třetí třetině jsme hráče nabádali, aby pokračovali. Brod hrál až úplně do konce a ta třetí třetina nebyla úplně ideální. Už jsme si to ale pohlídali. Bylo to dobré vítězství a kvalitních čtyřicet minut hry,“ zhodnotil duel brněnský trenér Marek Moskal.

Branky a nahrávky: 5. Jakubec (Kutlvašr, Holenda), 52. Janko (Teplý, Hrdlička) – 10. Šalé (Sedláček, Svoboda), 17. Sedláček (Pigl), 24. Sever (Sedláček), 28. Sedláček (Řehák, Němec), 36. Pigl (Fajmon, Šalé). Rozhodčí: Mejzlík – Křivohlavý, Klouda. Vyloučení: 5:4, navíc Fajmon (K) 10 minut. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 64. Třetiny: 1:2, 0:3, 1:0. Havlíčkův Brod: Tuček – Jakubec, Besmák, Fišer, Zych, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Báťa, Rauš, Janko, Holenda, Teplý, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.