Havlíčkův Brod – Hokejoví junioři HC Rebel využili výhody domácího ledu, získali včechny body s Táborem a s Velkými Popovicemi, navíc udrželi čisté konto, stejně jako mladší dorostenci proti Znojmu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Libor Plíhal

I. LIGA JUNIORŮ

H. BROD – TÁBOR 4:0

Za trenéra Cachnína (s A týmem) zaskočil zkušený trenér mládeže Josef Čáslavský. Horší to bylo s mančaftem, kde v základní sestavě chybělo šest hráčů, zvláště Chlubna s Kuchtou, kteří rozhodovali zápasy. Skóre se měnilo až v 9. minutě, kdy vyloučení Mikeše potrestal za pouhých pět sekund Brebera 1:0.

Po čtvrthodince hry upláchl obraně Jihočechů Hlídek, ztroskotal však na výborném gólmanovi Sochorovi. V závěru třetiny mohl srovnat Verštát, nabídnutou megašanci odmítl. V poli měli hokejisté z Kotliny jasně navrch, v poslední minutě úvodní třetiny se před táborskou svatyní jenom chumelilo, žel bez brankového efektu, když Semrád gólovou šanci neproměnil.

Nástup v prostřední části patřil husitům, jejich nejlepší hráč Blažek projel celým kluzištěm, brodští obránci ho však v poslední chvíli přece jenom vytlačili ze střelecké pozice.

V polovině zápasu jedovku Hlaváče k tyči vykopl skvělý Spáčil zázračně špičkou brusle. Potom mohli domácí dát důležitý gól v minutové přesilovce 5 na 3, zahráli ji však pod psa. To již byli chlapci z Kotliny na koni, Ludvík nabil na gólovku Hlídkovi, žel brodští mladíci střlleli zatím jenom slepými patronami. Zlom nastal až v poslední části hry, kdy husitská vazba při drtivém tlaku Rebelů přece jen povolila.

Ve 45. minutě po skrumáži před táborskou svatyní jásal již podruhé Brebera 2:0. Potom se pouze na chvilku zmátořili Jihočeši. Na trestnou lavici odešel Kittler, Broďáci oslabení přežili a šest minut před koncem po rychlém kontru zaznamenal šťastný gól Polák a bylo vymalováno 3:0. Vzápětí sice mohl jiskřičku naděje vykřesat táborský Bílek, ten však megašanci trestuhodně odmítl.

Čtvrtý gól Ludvíka v závěru byl již jenom ranou z milosti. „Vítězství v silně okleštěné sestavě si nesmírně cením, zasloužil se o ně týmový výkon. Svůj den měl gólman Spáčil a všichni mladíci v obraně. Většinu útoků táhla formace Hlídek – Ludvík – Brebera, zbylé dvě trojice jí dobře sekundovaly, zářil spokojením Ladislav Fixa.

Branky: 9. a 15. Brebera, 54. Polák, 59. Ludvík. Rozhodčí: Pokorný – Krejčík, Svatopluk. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0, Diváci: 55. Třetiny: 1:0, 0:0. 3:0. Havlíčkův Brod: Spáčil – Macek, Němec, Krajcigr, Vlček, Lobo, Mendl – Hlídek, Ludvík, Brebera – Pazourek, Kittler Drobný -Přibyl, Polák, Semrád – Motl.

H. BROD – V. POPOVICE 4:0

Ani v nedělním střetnutí nenechali junioři HC Rebel nic náhodě, i když pražského soupeře zdeptali až v poslední třetině. Je paradoxem, že hned dvakrát byli gólově úspěšní při vlastním oslabení." Z posledních šesti zápasů ztratili kluci jediný bod a pouze třikrát inkasovali. Mají svoji herní tvář a výborně propracovanou defenzivu. My si toho velmi ceníme," zdůraznil trenérský tandem Richard Cachnín a Ladislav Fixa. V příštím kole se brodští mladíci střetnou s lídrem soutěže Hradcem Králové.

Branky: Ludvík 2, Semrád, Krajciger. Třetiny: 1:0. 0:0, 3:0. Sestava stejná jako proti Táboru.

I. LIGA ML. DOROSTU

H. BROD – ZNOJMO 6:0

Prvních deset minut to byl boj bez gólových šancí, důvod k jásotu na brodské střídačce nastal až v 11. minutě, kdy se do černého trefil Tecl 1:0.

Potom neproměnil Holenda trestné střílení a Kohout odmítl superšanci. Mladí Rebelové sevřeli soupeře do kleští, žel bez gólového efektu. V prostřední části slibný nájezd Petržílka zastavil ofsajd. Ve 25. minutě sice jmenovaný hráč dopravil kotouč do znojemské branky,pro předchozí vysokou hůl sudí gól neuznal. Krátce poté byl blízko gólu Piskač při vlastním oslabení. Obléhání znojemské branky pokračovalo, její strážce byl nejlepším hráčem okurkářů. V polovině utkání Pejchal nabil před branku Pokornému, ten však při zakončení selhal, stejně „vyhořel" o chvíli později Přibyl.

Hráči z Vysočiny si to nejlepší schovali až do poslední části střetnutí. Hned ve 42.minutě zachytil znojemskou přihrávku ve středním pásmu Teplý, našlápl k trháku a povedeným blafákem zvýšil na 2:0. To se již stavidla protrhla, deset minut před koncem se dostal do úniku Pejchal, i jemu štěstí přálo a houževnatí Moravané byli najednou v koncích. Když pohlednou kombinační akci zakončil čtvrtým gólem Cachnín, nebylo již co řešit. Potlesk si ještě vysloužil za krásné sólo Holenda, chybělo jenom úspěšné střelecké zakončení." V poslední třetině jsme hráli jenom na tři útočné řady a o zasloužené výhře nebylo pochyb. Naší předností byly vyrovnané útočné formace, v obraně dominoval Lachman," dodal spojený trenér Aleš Kraučuk.

Branky: 11. Tecl, 42. Teplý, 45. Pejchal, 50. a 56. Cachnín, 55. Holenda. Rozhodčí: Kukeně – Capouch, Kopic. Vyloučení: 4:8. Využïtí: 1:0. Diváci 70. Třetiny: 1:0, 0:0, 4:0. H. Brod: Forvalský – Lachman, Adam, Rubner, Horák, Marek, Krejčí – Piskač, Petržílek, Holenda – Teplý, Kulhánek, Přibyl-Pejchal, Cachnín, Pokorný – Tecl, Kohout, Petržilka.

Alois Svoboda