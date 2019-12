EXTRALIGA JUNIORŮ

H. BROD – ÚSTÍ N. L. 4:3 PP

„Vítězství se nerodilo lehce, ale kluci odehráli dobrou hokejovou partii s kvalitním mužstvem. Měli jsme střeleckou převahu, ale bohužel jsme to nevyjádřili gólově. Po dvou třetinách jsme furt prohrávali 1:2 a dotahovali jsme. Rozdílovým hráčem byl dnes Richard Cachnín mladší, který zápas vzal na sebe. Vyrovnali jsme a také v prodloužení jsme většinu času drželi puk na svých holích. Udeřili jsme a mužstvo zaslouží pochvalu, že dokázalo takového soupeře dnes porazit,“ řekl k utkání trenér Havlíčkova Brodu Richard Cachnín.

„Viděli jsme kvalitní utkání, které bylo vyrovnané. Hrálo se nahoru, dolu, když se bojovalo z obou stran. Měli jsme to dobře rozehrané, když jsme vedli o jednu branku. Je škoda, že jsme vedení neudrželi až do konce. Kluci odvedli bojovný výkon, který byl podpořen dobrým pohybem. To je pro nás pozitivní, protože tohle trénujeme na trénincích. Pro nás je každý bod dobrý, kor z venku,“ přidal i své hodnocení ústecký kouč Jiří Merta.

Branky a nahrávky: 9. Pokorný (Cachnín, Pejchal), 45. Cachnín, 57. Cachnín (Trupl, Kerber), 65. Cachnín (Škareda, Musil) – 24. Janoušek (Harkabus, Stuchlý), 40. Šindelář, 46. Šindelář (Brandner, Šešina). Rozhodčí: Jan Bernat – Tomáš Krejčí, Erik Berger. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 87. Třetiny: 1:0, 0:2, 2:1 – 1:0. Havlíčkův Brod: Vácha – Kratochvíl, Krejčí, Endl, Sapík, Kerber, Trupl, Škareda – Cachnín, Musil, Pokorný, Machovský, Pártl, Juřica, Pejchal, Havel.

H. BROD – PÍSEK 8:5

„Kluci navázali na páteční výkon s Ústím. Měli jsme dobrý pohyb, dobře jsme kombinovali a myslím si, že jsme to utkání měli pod kontrolou. Až v závěru hosté vsadili na jednu kartu a dali gól na rozdíl dvou branek. Ale za ty dvě a půl třetiny utkání bereme, myslím si, zaslouženě tři body s velice kvalitním týmem. Pochvala celému týmu za předvedenou hru,“ zhodnotil přestřelku Richard Cachnín.

„Domácí vyhráli zaslouženě, jelikož udělali méně chyb, než my. Mrzí mě vstup do utkání, a také dvanáct minut druhé třetiny, když se hrálo na jedné půlce. Nejsme schopni dát gól, ale soupeř se ze všeho prosadí. Ve třetí části byl mančaft bojovný, čeho si vážím, ale vstřelíme kontaktní branku a rázem ji dostaneme zpět. Nehodnotí se mi to dobře, protože ani brankařům jsme nepomohli a nepodali jsme dobrý výkon, co se týká herní disciplíny,“ řekl k duelu písecký kouč Radek Volf.

Branky a nahrávky: 2. Sapík (Juřica, Krejčí), 5. Cachnín, 15. Havel (Juřica, Endl), 37. Pokorný (Trupl, Pártl), 37. Endl (Musil, Cachnín), 38. Cachnín (Musil, Kerber), 42. Pejchal (Pokorný, Trupl), 60. Machovský (Pártl, Krejčí) – 13. Egert (Petřík, M. Přibyl), 35. Krýner (Jan Karbulka), 41. Šafář (M. Přibyl, Egert), 43. Egert (M. Přibyl), 53. Petřík (Kurfürst, J. Andrle). Rozhodčí: Tomáš Mejzlík – Pavel Kolář, Tomáš Jiruška. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 87. Třetiny: 3:1, 3:1, 2:3. Havlíčkův Brod: Vácha – Škareda, Endl, Kerber, Trupl, Krejčí, Sapík, Kratochvíl – Pejchal, Cachnín, Musil – Pokorný, Machovský, Pártl – Juřica, Havel.