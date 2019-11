Dvoutýdenní pauza skončila a do bojů se vydala i havlíčkobrodská juniorka. Čtvrtý tým tabulky jel na stadion prvního Písku. Utkání bylo po všech stránkách vyrovnané, když se obě mužstva střídala ve vedení. Dramatické utkání nakonec rozhodly samostatné nájezdy a v nich byli úspěšnější hosté z Havlíčkova Brodu.

Branky a nahrávky: 11. Novotný (Krýner, Karbulka), 25. Fríd, 56. Krýner (Jan Karbulka) – 16. Musil (Škareda, Nedvěd), 24. Vacík (Kratochvíl, Trupl), 48. Pokorný (Pejchal, Machovský), rozh. náj. Sapík. Rozhodčí: Müller – Karda, Stanko. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 65. Třetiny: 1:1, 1:1, 1:1 – 0:0. Havlíčkův Brod: Nedvěd – Kerber, Sapík, Kratochvíl, Trupl, Škareda, Havel, Musil, Pártl, Pokorný, Pejchal, Machovský, Vacík, Klofáč.

H. BROD – CHRUDIM 4:1

„Zhodnotil bych celý víkend. Už trénuji nějakou dobu a na střídačce jsem prožil spoustu zápasů. Já si s Mírou Dubnem tohoto víkendu ohromně cením. To, co odvedlo těch dvanáct kluků, je něco. Rozhodlo to srdíčko, kluci se semkli. V obou zápasech nám pomohly výborné výkony brankářů i celého týmu, který hrál soudržně a odměnou za to je pět bodů. Klukům jsme poděkovali. Myslím si, že takovéhle těžké zápasy je posouvají dopředu,“ řekl k utkání trenér Havlíčkova Brodu Richard Cachnín.

Branky a nahrávky: 2. Pejchal (Cachnín, Kerber), 19. Pejchal (Cachnín, Škareda), 48. Musil (Škareda, Cachnín), 50. Cachnín (Škareda, Pejchal) – 18. Hrdlička (Obr, Formánek). Rozhodčí: Vojtěch Král – Tomáš Krejčí, Erik Berger. Vyloučení: 4:4, navíc Formánek (CHR) 5 + OK [HRUB]. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 47. Třetiny: 2:1, 0:0, 2:0. Havlíčkův Brod: Petržílka – Škareda, Kerber, Trupl, Sapík, Marek – Pejchal, Cachnín, Musil – Vacík, Pártl, Pokorný – Machovský.