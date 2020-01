Extraligové derby patřilo Havlíčkovu Brodu. Extraligoví junioři sice Na Bouchalkách prohrávali, ale ještě v první třetině skóre otočili a to jim dalo základ úspěchu. Nakonec si odvezli jednoznačnou výhru 6:1. Extraligoví dorostenci neprožívají zrovna šťastné období. Výsledkovou krizi ukončili v Brně, kde porazili místní Kometu 2:4.

Ilustrační foto | Foto: čtk

EXTRALIGA JUNIORŮ

H. BROD – KOBRA PRAHA 5:4

„Dnes si musíme zhluboka oddechnout. Cenné a veledůležité vítězství a body, které teď v závěru sezony hodně potřebujeme. Za stavu 5:1 vše nasvědčovalo tomu, že utkání dotáhneme do zdárného konce. Bohužel, vlastní lehkovážností a nedůrazem ve vlastní třetině jsme to zdramatizovali. Kdyby se hrály ještě dvě minuty, tak jsme to možná i prohráli. Tři body bereme, ale v obraně jsme dnes byli opravdu špatní,“ řekl k utkání asistent brodského trenéra Miroslav Duben.