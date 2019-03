„Sedm minut před koncem utkání jsme vedli 4:3. Havlíčkův Brod potom hrál přesilovou hru, kterou dokázal využít a vyrovnal stav zápasu. Před tím následovala chyba při střídání, která nás rozhodila natolik, že domácí otočili vývoj utkání na svoji stranu,“ doplnil své hodnocení žďárský útočník Jakub Nikolič.

Branky a nahrávky: 8. Cachnín (Tecl, Dvořák), 25. Holenda (Dvořák, Tecl), 49. Kulhánek (Najman, Petržilka), 54. Tecl (Kulhánek, Horák), 54. Tecl (Cachnín, Holenda) – 3. Vojinovič (Puczek, Vašíček), 23. Nikolič (Vašíček, Pětník), 24. Puczek (Vojinovič, Mikulík), 51. Nikolič (J. Filip, Bačo). Rozhodčí: Michal Antonín – Ondřej Polák, Lukáš Rampír. Vyloučení: 10:7, navíc Pokorný (HBR) 10 min. OT [ZHK], Najman (HBR) 10 min. OT [NESP]. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 35. Třetiny: 1:1, 1:2, 3:1. H. Brod: Nedvěd – Dvořák, Škareda, Horák, Najman, Kerber, Dudycha – Vaňous, Petržilka, P. Vacík, Kudrna, Tecl, Fiala, Holenda, Pártl, Vyvial, Pokorný, Kulhánek, Cachnín.

JIHLAVA – H. BROD 4:3

Bruslaři vlétli na soupeře ve velkém stylu. Už po 85 sekundách se totiž radovali z gólu. Horákovo posunutí od modré čáry na Kulhánka mohlo být sice nečekané, ale účinné a díky tomu se poprvé v Jihlavě měnilo skóre. V 7. minutě už bylo srovnáno. Juda krásnou souhru s Chlubnou zakončil prakticky do prázdné. Zápas pokračoval ve velice solidním tempu.

Šance ve druhé třetině na sebe nenechala dlouho čekat. Již po šesti sekundách od úvodního buly se dopředu protlačil Vala a tvrdou střelou rozezněl levou tyč. Po neproměněných šancích v přesilové hře se Brod dočkal. Kulhánek od levého mantinelu uvolnil v pásmu Petržilku, který se vydal vstříc Krejčímu a mezi betony přidal druhý gól svého týmu. Ke konci třetiny již hra poměrně upadla, přesto se skóre ještě jednou měnilo. Kratochvíl od vlastní branky postrčil kotouč na Krajíčka, který měl před sebou hodně prostoru a brejk úspěšně zakončil nad Folvarského beton. Na zajímavé momenty v poslední třetině se čekalo až do 48. minuty, ale šanci domácí zastavil Folvarský. Ovšem poslední desetiminutovka jim přinesla dvě trefy. Ve vyhroceném závěru ještě Brod snížil na rozdíl jediné branky. Dudycha přistrčil na Richarda Cachnína, který uklidil puk do prázdné branky. To ale byla také poslední akce celého utkání, více toho hosté nestihli.

Branky a nahrávky: 7. Juda (Chlubna), 35. Krajíček (Kratochvíl), 53. Vála (Chlubna, Brož), 54. Juda (Piskač) – 2. Kulhánek (Horák, Petržilka), 27. Petržilka (Kulhánek, Vaňous), 60. Cachnín (Dudycha, Dvořák). Rozhodčí: Robert Čech – Jiří Nechvátal, Tomáš Kotrba. Vyloučení: 4:3, navíc Mareš (JIH) 10 min. OT [VRAŽ], Kardoš (JIH) 5 + OK [HRU], Najman a Vaňous (oba HBR) 5 + OK [HRU]. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 88. Třetiny: 1:1, 1:1, 2:1. H. Brod: Folvarský – Dvořák, Dudycha, Najman, Horák, Kerber, Škareda, Kudrna – Tecl, Cachnín, Holenda – Kulhánek, Vaňous, Petržilka – Pártl, Vacík, Fiala – Vyvial, Pokorný.