O práci Aleše Kraučuka měl zájem druholigový Havlíčkův Brod i Čáslav, která hraje krajský přebor. „Bylo to nakonec opravdu těžké zvažování. Přeci jen v Brodě jsem hrál i trénoval. Nabídka mě oslovila, lákalo mě to, ale je tam ještě jedno ale, kvůli kterému jsem nakonec nabídku nepřijal,“ prozradil chotěbořský trenér.

Ten vysvětlil i důvody, které ho v Chotěboři udržely. „Hlavním důvodem byla samotná práce s týmem a také parta, která se v Chotěboři vytvořila. Navíc atmosféra nejen v týmu, ale také v celém klubu. Nepracuje se tu nahodile. Teď se dlouhodobá dobrá práce ukazuje.“

Chotěbořská kabina navíc zůstává pohromadě. Naopak se ještě podařilo přivést posilu. „Přichází k nám Jakub Doležal ze Světlé. Ještě máme v jednání jednoho útočníka,“ prozradil Kraučuk, který tak má z čeho vybírat. „Máme pětadvacet hráčů do pole a čtyři gólmany. Takový kádr by nám mohl závidět leckterý druholigový tým. Bude záležet na klucích, jak se o místo poperou,“ pochvaluje si chotěbořský šéf lavičky.

Ten naskočil do suché přípravy třináctého května. Se svými svěřenci bude trénovat třikrát týdně. „Na začátku se budeme věnovat vytrvalosti a síle. Potom přijde na řadu výbušnost a rychlost. Trénovat budeme do konce července, pak dostanou dva týdny volno,“ naznačil přípravu Kraučuk. Od poloviny srpna se pak hráči přesunou na led.

Ovšem na začátku budou dojíždět do Havlíčkova Brodu. „V Chotěboři se dostavují kabiny, budou se měnit i sedačky v hledišti. Bude tady staveniště. Tak se domluvíme s Havlíčkovým Brodem,“ potvrdil Kraučuk.

Nová sezona začíná chotěbořským hokejistům na konci září, ale jestli ve stejném termínu začne i letos, to se ještě přesně neví. „Teď se to řeší. My letos budeme hrát v Pardubickém kraji, který má svou kvalitu. Do Vysočiny se zatím ještě nepřihlásíme. Když to půjde dobře, tak bychom měli začít na konci září. V letošní sezoně ale bude mít soutěž jen osm týmů, Lanškroun se totiž odhlásil,“ řekl Aleš Kraučuk.