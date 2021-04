Hodně zajímavě začal středeční duel v Jihlavě. Dukla neotálela a hostům hned v úvodní minutě ukázala, kdo je doma. Čachotský se dostal za obranu, ale Košarišťan zasáhl. Situace ovšem pokračovala a Lichanec už v tutovce nezaváhal a domácí bleskurychle vedli.

Krásnou akci předvedli domácí, ale brankář soupeře sklapl před Illéšem betony včas. A nepsané pravidlo nedáš, dostaneš se brzy naplnilo. Kladenští se na chvilku usadili v obranném pásmu Jihlavy, a sraženou střelu poslal do sítě za bezmocného Žukova Melka. Rytíři se zvedli i díky následné přesilovce, kterou Dukla ustála. Přečkala i rychlou akci hostů a souhru Jágra s Plekancem, který narazil na Žukova.

Závěr třetiny měl být pro domácí snadnější, dostali první přesilovku. Jenže do zakončení se neměli, a když Koláře na modré neposlechl kotouč, dostali se Plekanec s Machalou do přečíslení a druhý jmenovaný se štěstím procedil puk pod gólmanem až do brány.

Vyrovnání měl na holi na začátku prostřední části Čachotský. Jeho tým sice pohrdl dvě desítky vteřin trvající dvojnásobnou přesilovkou, ale Kladno dál faulovalo a na konci trestu trefil kapitán Dukly tyčku. Hosté byli v tomto směru daleko údernější. Jim stačila půlminuta, aby využili početní výhodu. Plekanec z pravého kruhu zamířil parádně na vzdálenější tyč.

Na střídačce domácích to začalo vřít, trenéři si řekli své, a hned to šlo. Zadražil zpoza branky nabil Pekrovi, a ten po chvilce zamířil pro změnu na bližší tyč – 2:3.

S tresty se roztrhl pytel, a nakonec to byli Rytíři, kteří si znovu pomohli. Marosz stál tam, kde měl a poslal kotouč mezi betony Žukova.

Na prahu poslední třetiny orazítkoval horní tyčku hostující Váhala, jak jinak, než ve hře pěti proti čtyřem. Kladno pak hrálo sebevědomě a Duklu drželo daleko od Košarišťana. A když už se naskytla pro jihlavský výběr šance zahrát si přesilovou hru, vzápětí se nechal vyloučit i Dundáček, který svůj trest neodpykal celý. Marosz měl volnou cestu, Žukova rozhýbal a puk mu poslal mezi betony.

Bylo rozhodnuto a deset minut před koncem nebylo pochyb o tom, že série tak jednoznačná nebude. V závěru se strhlo pár bitek, což nahrávalo hlavně hostům, kteří nikam nemuseli spěchat. Rytíři přijeli do Jihlavy velmi dobře připravení, a hlavně si pomohli třemi využitými přesilovkami.

Chance liga

JIHLAVA – KLADNO 2:5

Branky a nahrávky: 1. Lichanec (Čachotský, Strejček), 29. Pekr (Zadražil) – 11. Melka (Frye, Mikliš), 20. Machala (Plekanec), 28. Plekanec (Snuggerud), 36. Marosz (Plekanec, Snuggerud), 51. Marosz (Snuggerud). Rozhodčí: Pešina, Čech – Hanzlík, Zídek. Vyloučení: 9:7. Využití: 0:3. Třetiny 1:2, 1:2, 0:1. Jihlava: Žukov – Kolář, Bukač, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, Eliáš – Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, Havránek – Jiránek, Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, V. Brož. Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec, Jágr – Kubík, Marosz, Hlava – Melka, Pitule, Račuk – Jelínek, Machač, Bílek.

Stav série: 2:1.