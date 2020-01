ŠUMPERK – H. BROD 6:1

Po první výsledkově vyrovnané třetině, přišly rozhodující momenty zápasu až v té následující. Šumperk v ní byl jasně lepším týmem a svého soupeře rozstřílel pěti brankami. Hned v první minutě šli domácí do vedení. Pak byl necelých deset minut brankový klid. Jenže v posledních deseti minutách si Šumperk otevřel střelnici a s hosty bylo zle. V poslední třetině naskočil do branky Bruslařů juniorský brankář Altrichter a nedovolil soupeři skórovat. Jenže jeho spoluhráčům se to také nepodařilo. Dvě tutovky jim vychytal hostující Peksa a Třetina nastřelil tyč.

„Nám se nepovedl vstup do druhé třetiny. Hned v prvním střídání jsme dostali laciný gól a domácím narostla křídla. My jsme poté vyrobili dvě individuální chyby, domácí nás potrestali dvěma rychlými góly a byl jich plný led,“ přiblížil kolaps v rozhodující třetině havlíčkobrodský trenér Richard Cachnín. „Já se sice budu opakovat, ale my se opravdu potýkáme s velkoou marodkou. V Šumperku nám museli odstoupit další dva hráči. Ale musím pochválit tu zbylou třináctku, jak se postavili k poslední třetině, jak ji odmakali a dokázali si dokonce vytvořit několik šancí na korekci výsledku,“ dodal.

Jeho svěřence ve středu čeká derby ve Žďáře nad Sázavou. „Budeme to mít těžké, ale oslovil jsem kluky, co máme v akademiích, že mějí volno, tak snad nám pomohou a nějak to dáme dokupy. Pak naštěstí máme o víkendu volno, tak budeme mít deset dní na to, abychom se douzdravili,“ přeje si Cachnín.

Branky a nahrávky: 13. M. Haloda (Spratek), 21. Vachutka (Sedlák, Milfait), 30. Antonov (Krejčiřík), 32. Horký (Muller, Gewiese), 35. Spratek (Gewiese), 39. Drtil (Milfait, Vachutka) – 9. Kuchta (Ludvík, Kliment). Rozhodčí: Petr Blaha – Pavel Mikšík, Marek Čelechovský. Vyloučení: 7:5, navíc Pokorný (SUM) 10. min OT [ZHK]. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1462. Třetiny: 1:1, 5:0, 0:0. Havlíčkův Brod: Altrichter (32. – 40. Holík) – Semrád, Pospíchal, Benák, Vala, Krejčí, Kliment – Holenda, Voříšek, Třetina, Juráň, Kuchta, Přidal, Mikeš, Cachnín, Ludvík.