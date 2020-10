Celý sportovní svět dostal stopku a vy nejste výjimkou. Dostali hráči nějaký individuální trénink?

Ano, mají. Jsme spolu v kontaktu. Výhodou je, že máme mladé kluky, kteří jsou v tomhle věku hyperaktivní. Takže si myslím, že se jdou proběhnout do lesa, zakopat si s balonem, zaházet si na koš. Co vám budu vykládat. Na tuto situaci nejsme nikdo zvyklí, jsme zvyklí se hýbat. Ale bohužel podmínky nejsou ideální.

Asi nemáte informace, jak to bude vypadat?

To neví nikdo. Je to bohužel odvislé, co rozhodne vláda. Musím říct, že souhlasím s názory Viktora Ujčíka, které pronesl v rozhovoru. My jsme i řešili, jak to udělat, abychom se mohli všichni potkat.

Je to těžké, být zavřený doma, když je člověk aktivní…

Nebudu určitě jediný, když řeknu, že je to hrozný. Jsme zavření doma, chodíme se alespoň projít se psem. Nedá se jinak dělat vůbec nic.

Chybí vám hokej?

Určitě. Teď má vrcholit sezona. Je to situace nelehká. Když to rozvolní, tak může taky hned lehnout několik hráčů, ale tase na druhou stranu hodně kluků už to prodělalo. Nechci obhajovat jen sport, ale ten je součástí života. I malých dětí. Rozumím, že jsou nemocnice přeplněné, ale na druhou stranu se musí pěstovat i imunita.

A jak trávíte tolik volného času?

Člověk musí hledat zábavu, aby se doma nezbláznil. Se ženou jsme tuhle seděli a já říkám: Nepůjdeme si zaplavat? Vůbec jsem si neuvědomil, že je vlastně všechno zavřené. Ale musíme být pozitivní. Chtěl jsem si něco najít.

Myslíte práci?

Ano. Jenže při téhle práci se těžko hledá něco dalšího. Chtěl jsem pomoci v nemocnici, ale hledají vyškolené zdravotníky, takže mě odmítli. Nejhorší je, že nevíme, kdy to skončí. Já si ale hlavně myslím, že ten virus nezmizí. Stejně jako chřipka, spalničky, neštovice…

Edita Veselková