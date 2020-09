Tým juniorky prošel přes dlouhou pauzu velkými změnami. Prakticky nezůstal kámen na kameni. „Řekl bych, že se tady sešla velmi dobrá parta kluků z Vysočiny. Hlavně chceme, aby kluky hokej bavil. Chceme vytvořit dobrý tým a mít radost ze hry, abychom si mohli po sezoně říct, že jsme tomu dali tolik, kolik jsme chtěli,“ hlásí šéf střídačky nejstarší mládežnické kategorie Bruslařů, Richard Cachnín.

V minulé sezoně jen o kousek nedokázali mladíci postoupit do vyřazovacích bojů. Letos to ale nebude s mladým týmem jednoduché. „Máme tady teď mladé mužstvo. Důležité je to, že se v této sezoně nebude padat. Nemáme v týmu moc hráčů ročníku 2001 a tím pádem budou hrát ti mladší. Z minulé sezony už jsou ale docela dost otrkaní, protože dostávali na ledě dost prostoru. Neměli jsme totiž tak početný kádr. Věřím, že teď se to dobře doplnilo. Můžeme využít hráče z Jihlavy formou střídavých startů a máme tady i kluky na hostování,“ uznal Cachnín.

Extraligu odstartovali jeho svěřenci doma, kde přivítali Kralupy nad Vltavou a podlehli jim 3:2. „Hokej se hraje šedesát minut, to jsme dnes viděli. Měli jsme dobře rozehraný zápas s mladým týmem proti soupeři, který má deset dorazových hráčů. Kralupy byly fyzičtější, naši kluci se toho ale nezalekli a byli jsme důstojným soupeřem. Po faulu, který viděl jen rozhodčí, jsem byl emotivní. První gól jde za mnou. Druhý gól opět po faulu, kdy jsme přestali hrát. Šest sekund před koncem jsme prohráli buly a hostě dali šťastný gól. Myslím si, že dnes nevyhrál lepší tým,“ přiblížil duel Cachnín.

Druhý duel v Chrudim byl odložený, a tak čeká juniory páteční cesta do Písku a v neděli pak doma přivítají Ústí nad Labem.

EDITA VESELKOVÁ, LADISLAV VÁCHA