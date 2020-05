David Kozlík mladší pověsil brusle na hřebík a od nové sezony působil na sekretariátu klubu. Od února dokonce převzal celý A-tým jako jeho manažer. „Bylo to hrozně rychlé. Asi čtrnáct dní po oznámení, že končím, mi volal Michal Teplý, jestli bych nechtěl trošku pomoct v kanceláři klubu,“ potvrdil Kozlík a dodal: „Áčko nikdo nevedl. Bylo rozdělené na sportovní a finanční stránku, ale nějak extra spolu nekomunikovaly. Takže vedení ucítilo, že něco nefunguje tak, jak má, a je potřeba zakročit. Dostal jsem nabídku, a po krátkém rozhodování jsem na ni kývl.“

Hned po svém nástupu do funkce udělal pár změn. „Věcí, co se podle mého nedělaly, jak měly, je spousta. Snažím se je postupně nastavit podle sebe. Snad jdu správným směrem. Jednou z nich byla změna vstupného, nově přibyl tarif pro studenty,“ prozradil Kozlík, který by klub rád do budoucna finančně stabilizoval. „Rád bych sehnal více sponzorů, vychovávat vlastní hráče a nalákat na tribuny co nejvíce fanoušků na pořádný hokej,“ souhlasil bývalý hráč BK.

Uplynulá předčasně ukončená sezona má podle něj i svá pozitiva. „Sezona skončila tak, že klub má zaplacené všechny faktury a čistý stůl. To je pro mě pozitivum. Ukázala mi, s jakými lidmi bych měl pracovat, jaké hráče v týmu udržet. Je toho celkem dost,“ netajil šestadvacetiletý manažer A-týmu, který ale viděl i nedostatky. Především co se týká předvedené hry. „Poučil bych se ze samotného závěru sezony včetně těch pár zápasů play-off, protože kromě prvního kola doma se na ten hokej nedalo dívat. A to je špatně, když chcete dělat hokej pro fanoušky.“

Klub momentálně nefunguje a následky pandemie zatím není schopen nikdo vyčíslit. „Jak se klubu dotkne, se pozná, až pandemie skončí. Bohužel se nám to odrazí na finanční stránce. V jaké míře, to teď asi není nikdo schopen vyčíslit,“ potvrdil Kozlík mladší, který už i během těžké situace jedná s hráči o budoucnosti. „Jednání probíhají. S pár hráči jsem již domluven z loňska, nějaké nové hráče mám také rozjednané. Bohužel kvůli pandemii nemůžu nikomu slibovat nějaké velké smlouvy nebo je už podepisovat. Zatím je to spíš taková gentlemanská dohoda,“ podotkl Kozlík.

EDITA VESELKOVÁ,MILAN SOCHOR