O tom, jak dopadne aktuální sezona, se rozhodne po zasedání Českého svazu ledního hokeje. „Výkonný výbor zasedá jednadvacátého ledna, uvidíme, co dostaneme za informace a podle toho se zařídíme,“ potvrdil sekretář Českého svazu ledního hokeje Pardubického kraje Jaroslav Landsman.

V Chotěboři už ale nemají, kde hrát. Město se vzhledem k situaci rozhodlo rozpustit led. „Z důvodu platných vládních opatření a nepříznivého vývoje epidemie bylo rozhodnuto o rozpuštění ledové plochy a ukončení zimního provozu stadionu. S ohledem k dřívějšímu ukončení zimního provozu budou provedené opravy, které je nutné udělat, zejména oprava nefunkční kanalizace, která vede pod střídačkami. Zároveň se rada města shodla na možnosti dřívějšího zahájení přípravy ledové plochy pro novou sezónu,“ řekl starosta města Tomáš Škaryd.

Tento krok je vcelku pochopitelný a jsou s ním za jedno i v klubu. „Letošní sezona odpískaná. Tak je to pochopitelné. Strašně mě to mrzí. Kluci trénovali, měli jsme dobrý tým, dobře našlápnuto,“ posteskl si chotěbořský trenér Aleš Kraučuk, kterému hokej chybí. „Chybí mi ta atmosféra,“ dodal.

Hokejisté chotěbořského klubu tak mají volno, které ale pro ně není nic nového. Už od října „sedí doma“. „Kluci mají samozřejmě volno. Chtěl bych začít přípravu v květnu, tak uvidíme, jestli začne. A hlavně doufám, že je přesvědčím, aby se vrátili a neřekli mi, že nebudou trénovat, aby nám to zase na podzim zakázali,“ prozradil chotěbořský kouč. Ten už má plán přípravy v hlavě a chtěl by do ní opět zařadit fotbalové zápasy jako loni. „Určitě se budeme chtít zase domluvit s Českou Bělou a Šlapanovem a klidně přidat i další,“ řekl.

To ve Světlé nad Sázavou ještě led mají a čekají na vyjádření svazu. A poté se rozhodnou. Hokejisté A-týmu se připravují individuálně a podle svého uvážení. Mládežníky pak úkolují trenéři.