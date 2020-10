Druhé kolo bylo pro krajské hokejisty úspěšné. Světlá nad Sázavou rozhodla o vítězství v Poličce až v poslední třetině. Chotěboři nevyšla v Hlinsku druhý třetina, ale nakonec si vítězství také odvezla.

Šest bodů putovalo na Vysočinu. Chotěboř vydolovala tři body v Hlinsku. | Foto: archiv klubu

Hokejoví Skláři nepředvedli zdaleka ideální výkon, ale nakonec si vezou tři z Poličky tři body. „Bylo to ubojované vítězství po výkonu, který zdaleka nebyl ideální. Domácí se prezentovali výborným výkonem na hranici možností, podpořeným jistotou v bráně Milanem Řehořem. Náš vstup do utkání byl naopak špatný a od toho se odvíjel celý zápas. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale to jsme se šeredně mýlili. Až po domluvě v první přestávce se naše hra částečně zlepšila, ale zdaleka ne natolik, abych byl spokojen. Na vítězství to stačilo, jsme rádi za tři body, ale musíme pracovat pořád, proti každému soupeři a v každém střídání. Premiéru ve světelském dresu zažil gólman Hynek Petržilka, který chytal velmi dobře a byl velkou oporou, tak jako v předešlém utkání Koubský,“ zhodnotil duel světelský kouč Ladislav Fixa.