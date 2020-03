Ta první, tedy základní část, nevypadala, že by Chotěboř mohla nějak výrazně promluvit do bojů o titul. Jenže opak byl pravdou. Do play-off totiž šli svěřenci Aleše Kraučuka až z osmého místa. „Ve většině zápasů jsme ale předvedli dobrý hokej. Bohužel jsme se nesešli, až na dva zápasy jsme nebyli kompletní. Vždy mi chybělo pět lidí,“ odůvodnil horší výsledky chotěbořský trenér. V jeho týmu tak dostali šanci junioři, kteří si tak mohli osahat dospělou soutěž.

Chotěboř navíc měla i problémy se střeleckou potencí. „Měli jsme problémy s koncovkou. Měli jsme strašných šancí, většinou jsme soupeře i přestříleli, ale branky nedali,“ souhlasil Kraučuk, který si pak oddechl, že se mu na vyřazovací část soutěže vrátili střelci. „Vrátil se Rosťa Klofáč, Tomáš Eis, který se zařadil k Luboši Dvořákovi a Václavu Svobodovi. Ten útok pak ožil a v sériích pak dával většinu branek,“ naznačil chotěbořský lodovod.

Po novém roce se pak přístup změnil a do play-off naskočila Chotěboř v plné síle. „Kluci si dali říct. V lednu jsme se na trénincích sešli, do zápasů jsme byli kompletní a bylo to znát. Hráli jsme vynikající hokej, kluci hráli dobře. Chyběl jen malý krůček k ještě většímu úspěchu než je dělené třetí místo,“ potvrdil Kraučuk.

Jeho svěřenci totiž v prvním kole play-off vyřadili vítěze základní části Českou Třebovou. V semifinále pak narazili na druhý celek základní části, Moravskou Třebovou. „Vypadli jsme v pátém zápase, takže stále panuje určité zklamání. Navíc jsme v posledním utkání vedli 3:1,“ posteskl si Kraučuk. Chotěboři ale nepřáli ani další aspekty. Rozhodčí v duelu na ledě soupeře uznal branku nebranku – puk vyletěl z branky, ale odrazem od tyčky, vůbec nepřešel brankovou čáru. Tato branka rozhodla o vítězství Moravské Třebové, a tím také zřejmě o osudu celé série. „Pro mě kluci jsou morální vítězové. Soupeř si svůj postup vlastně vybrečel,“ dodal.

Momentálně i vzhledem k situaci mají chotěbořští hokejisté volno. „Většinou začínáme v květnu, tak budeme čekat, co se bude dít dál a poté uvidíme. Zatím, co mám informace, tak by snad mužstvo mělo zůstat kompletní. Zatím žádné odchody nemám nahlášené,“ podotkl Aleš Kraučuk, který ale zatím nemá jasno o své budoucnosti. Má totiž i jiné nabídky. Dokonce i z vyšší soutěže. „Ano, jedna je ze stejné a jedna z vyšší soutěže. „Přemýšlím co a jak. Samozřejmě nabízí vám sice peníze, ale já mám hokej jako koníček, dělám ho pro radost. Mám firmu a to je pro mě živobytí. Navíc tady v Chotěboři je dobrá parta kluků, tak mě to zatím táhne asi spíš do Chotěboře,“ naznačil chotěbořský šéf lavičky.