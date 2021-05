Malé cíle nemá. Konečný chce být s Brodem mezi nejlepšími

Být štikou druhé ligy, to je plán Michala Konečného, trenéra havlíčkobrodských hokejistů. Klubu, který po sestupu z první ligy před šesti lety vždy patřil mezi to nejlepší, co mohla třetí nejvyšší soutěž nabídnout. „Nikdo mi neřekl, že se chce postoupit. Cítím ale, že by si Havlíčkův Brod zasloužil vyšší soutěž. Do budoucna by bylo dobré se do ní vrátit, teď chceme hrát co nejvýše,“ vyjádřil se.

Kádr hokejistů havlíčkova Brodu doznal jen minimálních změn. | Foto: Jaroslav Loskot

Jeho svěřenci odkrajují dávky ze čtvrtého týdne nepopulární hrubé přípravy. Slovo nepopulární ale v tomto případě na místě není. „Na hráčích je vidět chuť do tréninku. To, že se dlouho nic nedělalo a každý trénoval jen individuálně, nám pomohlo. Kluci se s tím vypořádávají dobře, i když tréninky jsou poměrně tvrdé. Přístup je příkladný, schází se nás osmnáct dvacet, což je paráda,“ liboval si. Co se týká kádru, tak ve srovnání s torzem minulé sezony zatím nedoznal žádných změn. V Kotlině převažují mladí hráči těsně po dvacítce. „Už o loňska se snažíme do týmu zabudovávat ve větší míře. Doplňujeme to o pár starších hráčů. Myslím si, že je to správná cesta, která by nám mohla v budoucnu přinést úspěch,“ pověděl Michal Konečný. Pět důvodů, proč je HB Ostrov mistrem. Náhoda tam místo nemá Přečíst článek › Ten možná o svého nejzkušenějšího hráče přijde. „Otazník je u Aleše Padělka. Uvažuje, že se vrátí do Anglie. Na druhou stranu si tu našel práci,“ ozřejmil nejasnost kolem už čtyřicátníka. Hrubou přípravu Havlíčkobrodští zakončí v závěru června, na led půjdou poslední týden v červenci. Herní přípravu začnou zhurta, poměří síly s jihlavskou Duklou.Fanoušci si v kalendáři mohou zaškrtnout termín druhého srpna.