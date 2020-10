V posledních týdnech toho bylo nad hlavu a trenér třebíčských hokejistů se snažil najít cestu, jak se těžkou dobou probít. Je pravda, že si nebral servítky. Deníku to také osobně potvrdil a přiznal, že v kabině měl před svými svěřenci proslov, který byl z jeho strany hulvátsky vedený. Nestyděl se však za to. Chtěl hráče „probudit“.

Jenže po informaci, že končí trio Szathmáry, Čejka, Nedbal, se strhla vlna nevole. „Prosím všechny, aby nás nechali pracovat a neposílali panu Barvířovi, který pro klub dýchá a je neskutečný dříč, zprávy v podobě: Jak si můžeme dovolit vyhodit tři nejlepší hráče?“ sdělil ještě v sobotu exkluzivně Deníku, že na mobilním telefonu jeho asistenta se hromadila kupa záporných a nesouhlasných zpráv od kde jakých lidí.

„Poslední dobou je, koukám, móda nahrávat trenéry v kabině. Radost z toho nemám, protože jsem zastáncem toho, že co se řekne v šatně, to by tam mělo taky zůstat. Proslov trenéra Mejzlíka z Třebíče je tvrdý, ale má v sobě i hodně pravdy.“

Na svém Twitterovém účtu se k třebíčské kauze vyjádřil šéftrenér Českého hokeje a hlavní kouč národního týmu Filip Pešán.

A to nebylo vše! Následně dostal odpověď, kterou nečekal. Nahrávka z oné schůzky s hráči se dostala na svět. Místo pochopení, že situace je vážná, a není čas si hrát na hrdiny, přišla rána pod pás! A už tak zatěžovanému trenérovi se ještě více přitížilo, a ve vážném stavu byl převezen do jihlavské nemocnice!

O této nemilé zprávě informoval na webu Horácké Slavie šéf klubu Martin Svoboda, který jak známo, bojoval kvůli onemocnění Covid-19 v nemocnici dokonce o život. Ale jeho stav se naštěstí už zlepšil.

„Jak jsem se zmiňoval ve včerejším prohlášení, tak fyzický i psychický tlak na představitele klubu zachází za hranu a již dávno překročil rozumnou mez. Dnešní den si bohužel vybral další daň. Se souhlasem rodiny vám tímto sděluji, že v dnešních dopoledních hodinách zdravotně zkolaboval hlavní trenér A-mužstva mužů HST Roman Mejzlík. V souvislosti s jeho vážným zdravotním stavem byl hospitalizován v jihlavské nemocnici,“ uvedl předseda Třebíče.

„Stejně jako včera žádám o uklidnění situace a Romanovi a celé jeho rodině přeji hodně zdraví a maximum síly ke zvládnutí této těžké situace,“ doplnil Svoboda na webu HST.