Hlavním hrdinou thrillerového duelu byl mladý útočník Jihlavanů Vítězslav Brož. „Bylo to vybojované. Měli jsme sice víc šancí, ale udělali jsme si to těžší,“ uznal dvacetiletý forvard. „Zase to bylo atraktivní pro diváky,“ culil se spokojeně po postupu.