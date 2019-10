Havlíčkův Brod – Mladým Bruslařům se příliš nedařilo. Junioři ze dvou zápasů vydolovali pouze tři body. Dorostenci si nepřipsali ani bod.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

EXTRALIGA JUNIORŮ

H. BROD – ÚSTÍ N. L. 3:6

„Dnes to bohužel na body nestačilo, ale myslím si, že výkon nebyl vůbec špatný. Byla tam energie a byla tam chuť až do konce. I když jsme prohráli hodně, tak tam byla chuť až do posledního střídání. Střídačka nám žila, bohužel dneska bez produktivity. Dnes nám to nevyšlo. Tak jako jsme byli produktivní u nich a soupeř se trápil, tak nám to dnes zřejmě oplatil. Nedá se nic dělat, jedeme dál,“ řekl asistent trenéra Miroslav Duben.