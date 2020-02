Junioři zajížděli do Chrudimi, a po výsledku 2:2 v základní hrací době si připsali bonusový bod v prodloužení, který vystřelil Krejčí.

EXTRALIGA JUNIORŮ

CHRUDIM – H. BROD 2:3 pp

Junioři Bruslařů skoro po dvoutýdenní odmlce odehráli další důležité utkání. Mladí Bruslaři vyjeli na led Chrudimi. Domácí začali skvěle, když se v páté minutě dostali do vedení. Celek z Vysočiny srovnal ve druhé části zásluhou Patrika Vacíka. Chrudimští potom ještě jednou šli do vedení, když využili na konci druhé třetiny přesilovou hru. Domácí tým držel těsné vedení do 55. minuty, ve které poslal utkání do prodloužení Richard Cachnín. Chrudim byla sice střelecky aktivnější, ale druhý bod putoval na Vysočinu, když ho vystřelil podruhé za sebou obránce Matěj Krejčí.

Branky a nahrávky: 5. Cimburek (Pejzl), 39. Pejzl (Dubovčí, Hledík) – 25. Vacík (Košťál, Pártl), 55. Cachnín (Musil, Pejchal), 65. Krejčí (Cachnín, Musil). Rozhodčí: Martin Vepřovský – Ladislav Hrabal, Dominik Kalina. Vyloučení: 8:7, navíc Pejzl (CH) 5 + DU, Fiala 10 minut, Endl (oba HB) 10 minut, Kerber (HB). Využití: 1:1. Diváci: 56. Třetiny: 1:0, 1:1, 0:1 – 0:1. Havlíčkův Brod: Nedvěd – Kerber, Krejčí, Endl, Kratochvíl, Křišta, Trupl, Škareda – Musil, Vyvial, Fiala, Pártl, Košťál, Machovský, Pejchal, Cachnín, Pokorný, Vacík.

EXTRALIGA DOROSTU

PŘEROV – H. BROD 6:3

Dlouho to vypadalo na jasnou výhru domácího týmu, nakonec se ale ze zápasu dorosteneckých hokejistů Přerova proti Havlíčkovu Brodu stalo drama. Zubři si na svém ledě v průběhu dvou třetin vypracovali komfortní čtyřbrankový náskok. Jenže ve třetím dějství o něj málem přišli. Hosté z Vysočiny snížili na rozdíl jediného přesného zásahu. Hanáky uklidnila až poslední minuta, ve které zásluhou Šilhavého a Kuchty dvakrát skórovali. Po výhře 6:3 se v tabulce BK vzdálili na pět bodů, a to i přes sympatický výkon Brodu.

Branky a nahrávky: 10. Holík (Koblížek, Štíbr), 11. Hradil (T. Kuchta, Holík), 33. Tomiga (Hradil, Billa), 39. Buršík, 60. Šilhavý, 60. T. Kuchta (Štíbr) – 43. Rauš (Kravec, Zych), 53. Prášek (Rauš, Kravec), 59. Zych (Holenda, D. Krejčí). Rozhodčí: Petr Sedlák – Marek Bubela, Tomáš Pippal. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 88. Třetiny: 2:0, 2:0, 2:3. Havlíčkův Brod: Kubík (33. Tuček) – Jakubec, Besmák, Fišer, Zych, J. Kuchta, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Rauš, Janko, Holenda, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.

H. BROD – VÍTKOVICE 2:5

„Odehráli jsme dobrý a bojovný zápas. Soupeř ale měl svojí kvalitu. My jsme udělali nějaké chyby, které ihned potrestal. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Je třeba říci, že máme o pět hráčů méně. Zapracovávali jsme mladé kluky, kteří se s tím trošičku perou. Soupeř dnes měl svojí kvalitu a my jsme na něj neměli,“ řekl k utkání Tomáš Hart, asistent trenéra Bruslařů.

Své hodnocení přidal i trenér Vítkovic Jan Vavrečka. „Havlíčkův Brod hrál výborný hokej, když jsme byli v první třetině o krok vzadu. Nakonec rozhodl náš klid na hokejkách, který mají kluci z toho prvního místa. Zápas se mi moc líbil, jelikož to bylo nahoru, dolů. Byly tam osobní souboje, strašně pěkný hokej. Utkání se zlomilo, když jsme vstřelili dva šťastné góly.“

Branky a nahrávky: 3. Rauš (Holenda, Kuchta), 24. Holenda (Kutlvašr) – 21. Kotásek (Bystroň, Petr), 30. Rajčan (Kosina), 33. Pavelec (Kotásek), 36. Rajčan, 45. Bystroň (Prčík, Petr). Rozhodčí: Martin Vepřovský – Tomáš Kučera, Kristýna Hájková. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 55. Třetiny: 1:0, 1:4, 0:1. Havlíčkův Brod: Tuček (Kubík) – Jakubec, Besmák, Zych, Kuchta, Číhal, Kutlvašr – Juřica, Báťa, Rauš, Janko, Holenda, Teplý, D. Krejčí, Prchal, Bačkovský, Kravec, Prášek.