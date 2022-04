Co rozhodlo o porážce Dukly i ve druhém utkání? První třetina byla z naší strany dobrá. Dali jsme gól a šli jsme do šaten za vedení 1:0 pro nás. Další dvě třetiny - co k tomu říct? Prohráli jsme si to vlastními chybami.

Při vstupu do druhé třetiny jste dvakrát rychle inkasovali. Byl to rozhodující moment utkání?

Určitě ano. První gól byl hodně smolný, Max (Žukov) si to tam vlastně při závaru před brankou kopl sám. Potom jsme inkasovali z přesilovky.

Naději na obrat jste udrželi v závěru druhé třetiny po trenérské výzvě trenéra Ujčíka a odvolané třetí brance Kladna. Věřil jste, že to tak dopadne? Jak jste tu situaci viděl?

Vůbec jsme nevěděl, jak to dopadne. Já jsem blokoval jejich střelce. Potom jsem se jenom modlil, ať to neuznají.

Po tomto šťastném momentu ale přišla i smůla, kdy Josef Skořepa orazítkoval tyč…

To byla velká škoda. Kdybychom srovnali na 2:2, byli bychom hodně na koni. Zápas se mohl vyvíjet jinak. Vymlouvat se na to ale nemůžeme, prostě to byla tyčka.

Přivykli jste si na již kladenský styl hry?

První třetina prvního zápasu byla taková oťukávací. Teď už s nima dokážeme bruslit i hrát vyrovnaný zápas.

Zatím se vám nedaří přesilovky. Ve dvou zápasech Kladno dvakrát skórovalo v oslabení. Je to jedna z hlavních věcí, které musíte do domácích zápasů zlepšit?

Rozhodně to musíme zlepšit. Musíme na tom v úterý a ve středu zapracovat, abychom naopak už my ve čtvrtek z přesilovky skórovali. Je to důležitá součást těchto bojů, která nám zatím prostě nejde.

Atmosféra v Chomutově, především ve druhém zápase, nebyla taková, jako třeba ve finále první ligy. Těšíte se na domácí fanoušky a zaplněný stadion?

Samozřejmě se těšíme. Věříme, že přijde co nejvíce lidí, poženou nás dopředu, vrátíme jim to výkonama a vyhrajeme oba domácí zápasy.