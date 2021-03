Třebíčští hokejisté si byli vědomi toho, že je potřeba bodovat naplno, a jejich odhodlání bylo na ledě KHNP arény zejména v první třetině znatelné. Hrálo se převážně před brankou hostujícího Michajlova, který musel čelit třinácti střeleckým pokusům domácích. Kdežto Jekel na protější straně zasahoval pouze čtyřikrát. Skóre se tedy neměnilo. „V první třetině jsme soupeře přestříleli, ale bohužel bez gólu,“ vzdychl při hodnocení pro klubový web kouč Horácké Slavie Jaroslav Barvíř.

A v podobném duchu pokračoval i při dalším komentáři zbytku utkání. I v něm byli v útočném pásmu jeho svěřenci aktivnější, ovšem do branky dostal puk pouze Šťovíček, který srovnával na 1:1. Hostům se pak díky proměněnému trestnému střílení zkušeného Bednáře povedlo znovu odskočit na rozdíl jednoho gólu, což byl nakonec zlomový moment.

Třebíč už zareagovat nedokázala, místo toho deset minut před koncem musela kousat třetí pojistku Pražanů. „Byl to hodně těžký zápas a bral nám hodně sil, protože soupeř byl důrazný a dohrával souboje,“ měl jasno Barvíř, který si postěžoval na koncovku. Jak už to tak bývá, to byl rozhodující faktor výhry sešívaných, kteří i na poloviční množství střel slavili zisk tří bodů. „Nás to trápilo celých šedesát minut. Na jeden gól se vyhrávat nedá a nebude. Klíčovým faktorem bylo to, že jsme měli šest přesilovek a nevyužili jsme ani jednu,“ doplnil další důvody nezdaru třebíčský trenér.