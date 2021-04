Na začátku tohoto týdne hokejový klub SK Horácká Slavia Třebíč informoval o tom, jak by měl vypadat realizační tým prvoligového prvního týmu. Nastínil, že Jaroslav Barvíř a David Dolníček budou asistenty nového trenéra, jehož jméno se veřejnost dozví až začátkem příštího měsíce.

Proto bylo překvapivé, že o pár dnů později se na klubovém webu objevila zpráva s tím, že do Horácké Slavie se vrací Kamil Pokorný. Ten působil posledních šest let v brněnské Kometě, s níž Třebíč úzce spolupracuje. I proto se tato varianta dala celkem očekávat. „Byl jsem v Kometě šest let a na toto uplynulé období budu samozřejmě vzpomínat jen v tom nejlepším. Byla to velká zkušenost, zažil jsem v Brně prakticky všechno, co se dalo. Dva tituly, náročné a vítězné série v play-off, hokej pod otevřeným nebem, cestu Kometa expresem přímo od DRFG arény. Byly to krásné roky, které pro mně budou nezapomenutelné. Fantastičtí fanoušci a atmosféra, výborní kolegové, špičkoví hráči,“ reagoval na webu Komety Kamil Pokorný.

Teď je vše černé na bílém a Pokorný bude opět bojovat za klub, kde byl nejen trenérem, ale i manažerem. „Vracím se domů a bude to zase něco jiného. Rád bych využil zkušenosti, které jsem v extralize nabral. Od Libora Zábranského jsem dostal hodně prostoru, čehož si velmi vážím. Třebíč mi dala před čtyřiadvaceti lety možnost trénovat, teď jsem byl na velkém školení v Kometě a budu chtít tyto zkušenosti zúročit v třebíčském klubu. Chtěl bych všem v klubu moc poděkovat, stále se cítím být jeho součástí. Každopádně přeji Kometě do dalších sezon jen to nejlepší a budu ji i nadále sledovat," dodal Pokorný.