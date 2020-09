Krajská hokejová liga Pardubicka, kde má Havlíčkobrodsko dva zástupce, se o víkendu rozjela. Chotěboř si ale nakonec musí na start počkat do středy. Zápas s Litomyšlí byl totiž zrušen a odložen na pátek 2. října.

Na ledě favorita se Světlá za výkon stydět nemusí. | Foto: facebook klubu

To Světlá zajížděla na led Moravské Třebové, kde ale od Kohoutů dostali 4:0. „První mistrovské utkání jsme hráli na horké půdě favorita celé soutěže. Až na úvod utkání, kdy jsme působili až moc bojácným dojmem, jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. První třetinu vyhráli domácí 2:0 a to nás ještě držel výtečný gólman Koubský. Do druhé třetiny nastoupilo jiné družstvo a s výkonem po zbytek utkání jsem spokojen. Na to, že jsme nastoupili v mladé sestavě nás domácí nepřehráli a to je pro mě zjištění, že se vydáváme správnou cestou. Až se nám zkušení hráči uzdraví a sezóna bude pokračovat, máme z čeho vybírat a my budeme silnější. Výborný výkon podal náš gólman, o tom ostatním se bavit nebudeme. Sami víme, kde nás tlačí bota. Jinak se omlouvám za výbuch emocí před koncem zápasu. Takové extempore do hokeje nepatří a snad se to nebude opakovat,“ řekl k utkání světelský kouč Ladislav Fixa.