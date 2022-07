Ve Východní konferenci postoupí prvních šest celků po základní části do čtvrtfinále play-off, sedmý až desátý tým se utkají v předkole. Poslední tým po základní části spadne do krajského soutěže. Vítězové obou konferenčních play-off se střetnou o přímý postup do Chance ligy.

Východní konference zahájí svůj program čtyřiadvacátého září. První derby nové sezony se odehraje v šestém kole, ve kterém Žďár přivítá doma Havlíčkův Brod.

Derby v základní části 2. ligy

6. + 28. kolo

SKLH Žďár nad Sázavou - BK Havlíčkův Brod

8. + 30. kolo

HHK Velké Meziříčí - BK Havlíčkův Brod

10. + 32. kolo

SKLH Žďár nad Sázavou - HHK Velké Meziříčí

16. + 38. kolo

BK Havlíčkův Brod - SKLH Žďár nad Sázavou

18. + 40. kolo

BK Havlíčkův Brod - HHK Velké Meziříčí

20. + 42. kolo

HHK Velké Meziříčí - SKLH Žďár nad Sázavou