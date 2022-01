Zdroj: Grafika: DeníkSnazší, jak získat kýžené tři body, se papírově jevilo první utkání na půdě poslední Bystřice. „Bohužel, konec soutěže nám nevyšel, dostihl nás covid. Měli jsme hráče v karanténě nebo těsně po ní a šli do utkání úplně z vojele,“ vysvětlil důvody nezdaru Bernard, který rovněž na utkání kvůli karanténě nemohl. „Bystřice navíc maličko posílila, měli tam pět lidí ze Žďáru, což jsou kvalitní hráči. Zápas se nám tam nevydařil, dolehla na nás i tíha okamžiku. Když potřebujete nutně vyhrát, vždy se hraje o trošku hůř.“

V posledním utkání poté Ledeč po přestřelce padla s Moravskými Budějovicemi. „Ofenzivně nám toto utkání vyšlo, osm branek Budějovicím jen tak nikdo nedá. Ale dostat doma jedenáct gólů, to se nesmí stát,“ uznal Bernard.

Hokejová Ledeč nad Sázavou vylepšila stadion, důležitý duel ale ovládl Humpolec

Velké zklamání v Ledči chtějí napravit alespoň ziskem Pohárem předsedy KVV, ve kterém se střetnou týmy, které nepostoupily do play-off. „Máme to přesně nalinkované, vedení v tomto směru na nás také trošku tlačí,“ usmál se Bernard. „Celý ten závěr soutěže je pro nás poučením i do příští sezony,“ uzavřel hořký závěr základní části kouč Ledče.

