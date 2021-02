Přitom jihlavský výběr začal dobře. „Prvních deset minut jsme byli lepší tým. Dali jsme v jedenácté minutě gól,“ povídal při hodnocení pro klubový web asistenta trenéra Karel Nekvasil, který ale vzápětí musel přidat i pár slov k druhé brance utkání. „Bohužel po hrubé chybě v předbrankovém prostoru soupeř vyrovnal,“ konstatoval.

O osudu zápasu rozhodla druhá třetina. „Když v ní hraješ čtyři oslabení, nemůžeš myslet na to, že bys v zápase uspěl,“ nebyl spokojený Nekvasil ani s tím, že Vsetín jednu přesilovou hru využil a ujal se vedení 2:1. „Někteří hráči se kvůli oslabením vůbec nedostanou do tempa, protože oslabení hrají jen někteří, a ti jsou zase zavaření,“ dodal další problém.

Marná byla ve zbytku zápasu snaha jihlavských hokejistů, které několikrát vykolejilo právě zmíněné vylučování. „My si něco řekneme po druhé třetině, vlezeme do třetiny třetí a přijdou další tři vyloučení,“ nechápal jeden z jihlavských trenérů. „I když jsme se do tlaku postupně dostávali, tak jsme hodně honili puk po mantinelech, málo jsme stříleli a přesilovkou jsme si nepomohli. A pak si to zase rozbijeme oslabením a z tlaku ustoupíme. Není moc co kličkovat. Když máme devět vyloučených za zápas, tak se to proti týmu jako je Vsetín musí podepsat,“ doplnil.

Na jihlavském výkonu ale přece jen našel pozitivum. A tím byla dobrá práce jednadvacetiletého brankáře Maksima Žukova, který se postavil do branky Dukly poprvé, a hned ukázal, že může být platnou součástí sestavy. „S jeho výkonem jsme spokojení. Působil klidně, měl dobrou rozehrávku a puky z něj nevypadávaly. S ním jsme spokojení. A ty dva góly mu nemůžeme vyčítat. První byl do víka, a ten druhý z voleje do víka. Ale to si musí rozebrat s trenérem gólmanů,“ dodává Nekvasil.