Sezonu přerušili v nejlepším. Juniorka Havlíčkova Brodu totiž před tím než přišla stopka, čtyřikrát vyhrála. Svěřenci kouče Richarda Cachnína se nyní připravují individuálně. Motivují se mezi sebou. „Nekontrolujeme je, nejsme policajti. Přeci jen už mají vlastní rozum a navíc potřebují pohyb a vědí, že to dělají pro sebe,“ potvrdil havlíčkobrodský trenér.

Mají vaši svěřenci naordinovaný individuální plán?

Ano. Vždy jim pošleme přes naše skupiny plán na týden. Zadáváme si tam spíš motivace, jak se hýbat, jak se udržovat. Je toho na internetu mraky. Já jim tam také něco hodím, když mi to padne do oka. A oni i sami mezi sebou. Je problém, že to trvá takhle dlouho, když je to týden, tak to docela jde, ale takhle… Navíc nám nenahrává ani počasí.

Kontrolujete je nějak?

Ne. Mají už svůj rozum a nejsme policajti. Oni sami vědí. Potřebují pohyb a vědí, že to dělají pro sebe. A hlavně musím říct, že i za tak krátkou část sezony jsme poznali, že se sešla dobrá parta kluků, kteří na sobě chtějí dělat. Já hlavně doufám, že se to brzo spustí. Ale čekám, že nejdřív v prosinci.

Moc jste si nezahráli…

Přesně. Tři týdny a hned konec. Takže budeme začínat prakticky od začátku. Třeba jihlavská akademie se vydala na kemp do Polska, protože hodně z kluků si už nemocí prošla. Navíc se dostanou na led. My menší kluby v tomhle máme nevýhodu.

Jak vy prožíváte nouzový stav?

Pracovně. S manželkou podnikáme, tak ji pomáhám. Děláme jídlo a závoz. Navíc ještě dostavujeme barák, tak se nenudím.

Ale předpokládám, že vám hokej chybí?

Určitě. Vždycky jsem se na zimák těšil, kde se člověk dostane do varu. Hodně lidí, kteří mě znají, tak ví, že jsem typ člověka, který vše hodně prožívá. Mě to zkrátka baví. Člověk se na to připravuje a těší. Hlavně nám to na začátku sezony lepilo, měli jsme ji výborně rozjetou. Na klukách bylo vidět, že mají z hokeje radost, což jsme po nich chtěli. Poslední čtyři zápasy před uzavřením jsme vyhráli. Byli jsme na vítězné vlně. O to to víc mrzí, že se muselo skončit. Věřím ale, že to zase bude dobré. Je jasné, že zdraví je teď přednější.

Edita Veselková