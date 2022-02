Podle něj vystoupení české reprezentace jen potvrdilo dlouhodobou stagnaci tuzemského hokeje. „Tvrdím už delší dobu, že máme problémy a musíme na tom hodně zapracovat,“ pokračuje sedmapadesátiletý bývalý obránce. „Pracovat ale musí všichni, kterých se to týká. To není jenom o trenérech. Trenér něco zmůže, ale jen v nějakých mantinelech. Otázkou je, s jak kvalitními hráči pracuje. Hráči jsou kvalitní tak, jak jsou kvalitní soutěže. My máme hodně hráčů v zahraničí, kde se dokážou prosadit, ale neodvedli takovou práci, jako dneska Švýcaři. To bylo něco neskutečnýho,“ ocenil Ščerban výkon českého přemožitele.

Historické fiasko. Hokejisté nestačili na Švýcarsko a končí již před čtvrtfinále

Reprezentace je ale jenom viditelným vrcholkem problémů. „Ano, jde to dolů do mládeže,“ souhlasí Ščerban. „Týká se to například agentů, kteří si myslí, že naši hráči v mládeži mají vysokou kvalitu. Sami hráči si myslí, že jsou hvězdy, protože eventuálně vyčnívají v naší soutěži. Naše soutěže přitom nejsou tak kvalitní.“

Český tým ve čtyřech zápasech ani jednou nedokázal zvítězit v základní hrací době. „Zápasy na turnaji jednoznačně ukázaly, že zaostáváme v dovednostech. Nestačíme také v bruslení, pohybu,“ vypočítává držitel české Zlaté hokejky za rok 1991. „Švýcaři se pohybovali daleko lépe než my. Dokázali nás napadat, dostat nás pod tlak. A když jsme je přitom napadání dokázali přehrát, stejně se včas vrátili a naše hráče obsadit. Tohle všechno je o bruslení a fyzické kondici. V tom prostě byli lepší. K tomu se potom přidávají i dovednosti. Ono jet rychle je jedna věc, ale druhá je v té rychlosti puk zpracovat, nahrát nebo vystřelit. Pokud si někdo dá práci, bude jezdit po evropských soutěžích a pak si sedne u nás na extraligu, uvidí, že tam ten rozdíl je.“

Vtípky i kritika. Češi řeší olympijskou blamáž, z Pešána je muž na odstřel

Pod palbou kritiky je už delší dobu trenér Filip Pešán. A po výsledku na Hrách se síla odporu určitě ještě zvýší. Oprávněně? „Není to jenom o jednom trenérovi,“ odmítá člen Výkonného výboru Českého hokeje. „Samozřejmě trenér, tím že zvolí nějakou taktiku, něco ovlivnit může. Hodně jsme o tom diskutovali na poradách. Třeba o tom, jestli máme vůbec na to hrát otevřený hokej. Několikrát jsem otevřeně prezentoval svůj názor, že mě současný stav nabádá k tomu hrát systémem 1 - 4. Jako hráli proti nám třeba Dánové. Vím, že to je nepopulární, není to hezký hokej, ale momentálně prostě nemáme kvalitu, abychom hráli otevřený hokej se světovou špičkou.“