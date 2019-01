Praha, Vysočina – Na úterním aktivu ČSLH druhé hokejové ligy kluby odsouhlasily systém tří skupin.

Hokejisté, ale i fanoušci Moravských Budějovic se mohou opět těšit na klání se soupeři z Vysočiny. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Ten byl naposledy platný od roku 2009 do roku 2013. Staronový model se však i přesto dočká některých novinek, zejména v play-off. Kluby z Vysočiny vítají nový systém s otevřenou náručí. Velké Meziříčí přihlášku nepodalo.

Navrhovaný a složitý model o čtyřech skupinách po osmi týmech padl. Druhá liga se vrátí do zajetých kolejí a bude se hrát ve třech skupinách po deseti týmech. V základní části čeká na týmy ze skupiny Střed a Západ 36 zápasů. Na Východě 40 a v případě účasti Břeclavi, která má na rozhodnutí týden, by moravským celkům přibyla další čtyři utkání.

ZÁCHRANÁŘSKÉ NAPĚTÍ

V play-off se ale staronový systém dočká novinek. Prvních osm nejlepších celků v každé skupině odehraje na čtyři vítězné zápasy čtvrtfinále. Na Východě bude pokračovat semifinále a posléze finále pouze v jejich skupině, hrané na tři vítězné zápasy. Skupina Střed a Západ se však prolne a postoupivší celky se mezi sebou utkají o postup do třetího kola, také na tři vítězné zápasy. Z těchto dvou skupin vzejdou dva celky doplněné o vítěze skupiny Východ, které se jako v předchozích letech utkají v kvalifikaci o první ligu. Vítěz postoupí do WSM ligy.

Velkou novinkou je však boj o záchranu. Na Východě sice automaticky padá poslední tým tabulky. Nicméně poslední celky ze skupiny Střed a Západ se utkají v nervy drásajícím boji o záchranu na tři vítězná utkání.

VYSOČINA SPOKOJENÁ

Moravské Budějovice byly v posledních letech v jiné skupině než ostatní zástupci z Vysočiny, letos se na scénu vzájemné zápasy vrátí. „Jsem známý tím, že jsem bojoval za tento třískupinový model a byl odpůrce toho, jak to bylo poslední roky, když si to tam někdo prosazoval. Přijede k nám Havlíčkův Brod nebo Žďár, budou to skvělé zápasy," říká spokojeně manažer Žihadel Zdeněk Stojánek a přiznává, že by nezatracoval ani navrhovaný model o čtyřech skupinách. „Líbil se mi i ten návrh svazu, bylo to hodně zaměřené na regiony. Mohlo se odehrát o pár zápasů více, ale myslím, že ten tří skupinový systém sedí druhé lize nejvíce." Těší ho i daleko menší dojezdové vzdálenosti než v loňské sezoně. „Co se týče dojezdů na zápasy, tak je to nádhera. V podstatě nejdále teď máme České Budějovice, loni bychom to měli skoro nejblíže," prozrazuje Stojánek.

Spokojenost panuje i u aspiranta na postup, v Havlíčkově Brodě. Ačkoliv předsedovi klubu Davidu Kozlíkovi se zamlouval i první návrh. „Po důkladném seznámení s navrhovaným modelem o čtyřech skupinách po osmi týmech se mi i toto líbilo, bylo tam více zápasů v základní části," říká Kozlík, jenž zároveň přiznává, že v současné době jsou tři skupiny to nejlepší řešení. „Jsme spokojení, v současné situaci asi ani nic lepšího vymyslet nešlo. Máme tu atraktivní zápasy, hraje se čtyřkolově, takže dvakrát doma derby se Žďárem, zápasy s Táborem nebo Kolínem. Jen mě zaráží, proč to nešlo udělat již loni. Apelovalo na to více klubů," pokračoval Kozlík.

Jedním z dalších klubů, které lobovaly za tří skupinový systém je Žďár nad Sázavou. „My jsme už loni a předloni prosazovali na svazu model o třech skupinách, ale vždy byl smeten ze stolu," říká manažer žďárských Plamenů Šimon, jenž i jako ostatní manažeři nezatracoval ani první návrh. „Mně se také líbil i ten systém o čtyřech skupinách, ale opravdu si myslím, že toto je lepší řešení. Budeme hrát s Táborem nebo Kolínem a o ty zápasy bychom přišli. I to derby dostane větší náboj, než kdyby se hrálo šestkrát do roka," myslí si Šimon. Na velice smolnou loňskou sezonu se budou snažit v novém kabátě zapomenout i pelhřimovští Lední medvědi. Ani ti nejsou výjimkou a s novým systémem jsou spokojení. „Určitě je to krok dopředu. Jsme spokojení s tím, že se to vrátilo do starých kolejí," říká manažer pelhřimovského klubu Aleš Kučera a těší se na atraktivní zápasy. „Velkou výhodou je, že se hraje čtyřkolově, takže si užijeme více zápasů s Táborem, Jindřichovým Hradcem nebo Žďárem. Také jsme hlasovali pro tento model," neskrýval nadšení Kučera.

Druhá liga se ve Velkém Meziříčí hrát nebude

Jedním z důvodů, proč se nakonec neodhlasoval systém o čtyřech skupinách, je neúčast Velkého Meziříčí, jenž neposlalo přihlášku, a druhé ligy se v následující sezoně neúčastní. „Hrát II. ligu, kdy postupu bylo dosaženo skvělým sportovním výkonem, bylo lákavé nejen pro hráče, ale nabízelo i nové sportovní zážitky všem hokejovým divákům, zvláště když naposledy se zde II. liga hrála před deseti roky. Model soutěže pro sezonu 2016/2017 se navíc jevil jako sportovně atraktivní, se spoustou derby (Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Moravské Budějovice) ale „na dluh" se hrát nedá a předpokládaný rozpočet, který je oproti současné soutěži minimálně o 50% vyšší, se nepodařilo naplnit," stojí na webu meziříčského hokejového klubu prohlášení jednatele Jaroslava Judy.

Rozdělení skupin druhé hokejové ligy:

Skupina Západ: Klatovy, Jablonec n. Nis., Bílina, Klášterec n. O., Vrchlabí, Sokolov, Děčín, Kobra, Trutnov, Řisuty.

Skupina Střed: Kolín, Nymburk, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek, David Servis České Budějovice, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, HAVLÍČKŮV BROD, PELHŘIMOV, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU.

Skupina Východ: Šumperk, Poruba, Opava, Karviná, Kopřivnice, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín, Technika, Hodonín, (Břeclav).

Ondřej Krásný