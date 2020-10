V první třetině nepředvedli domácí dobrý výkon. „Měli jsme dlouhou přesilovku pět na tři, kterou jsme sehráli velice špatně. Celá první třetina byla špatná. Soupeř přijel velice dobře připraven, vycházel z obrany a my jsme se trochu trápili,“ uznal kouč BK Michal Konečný.

Ve druhé třetině domácí paradoxně nakopl druhý gól hostů. „Nám se podařilo snížit na 1:2 a do desáté minuty jsme měli spoustu šancí. Tam se lámal zápas. Bohužel, z brejku jsme dostali na 1:3 a o minutu později na 1:4,“ přiblížil Konečný. „ Zkusili jsme s tím něco udělat a dostali jsme pátý gól, bylo to rychlé. Kluci bojovali až do poslední chvíle. Dali jsme druhý gól, pak jsme zase hned dostali. Dnes jsme byli trestaní za každou chybu,“ dodal.

Duel v Kotlině rozhodly přesilové hry. „Neřekl bych, že skóre ukazuje, o kolik byl soupeř lepší. Rozhodli přesilovky, které jsme nevyužili a soupeř nás hodně trestal. Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří dnes fandili od začátku do konce i za nepříznivého stavu,“ poděkoval Konečný.

H. BROD – CHEB 3:6

Branky a nahrávky: 22. Dvořák (Mlynář, Košťál), 43. Hrala, 53. Cachnín (Smutný, Holenda) – 3. Vašíček (Prošek), 21. Prošek (Šik, Trapl), 31. Vašíček (Prošek, Trapl), 34. Prošek (Šik), 36. Černý (M. Čejka, Fečo), 45. Prošek (Vašíček). Rozhodčí: Mejzlík – Horký, Roupec. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 313. Třetiny: 0:1, 1:4, 2:1. Havlíčkův Brod: Nedvěd (34. Chaloupek) – Kliment, Vála, Dudycha, Smutný, Benák, Dvořák, Krejčí – J. Čejka, Hrala, Voříšek – Holenda, Cachnín, Tecl – Mlynář, Padělek, D. Košťál – Zvěřina, T. Ludvík, Kalač.