Bruslaři v posledních čtyřech zápasech nezískali ani bod a do vlastní sítě propustili osmdvacet puků! „Nechci se na to vymlouvat, ale všechno souvisí se vším. Pořádně jsme netrénovali, teď znovu nebudeme. Těžko se mi to vykládá. Na zápas třeba přišli kluci, kteří byli tento týden jednou na ledě,“ popisoval těžkou situaci s hráčským kádrem kouč Michal Konečný na klubovém webu.