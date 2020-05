Problémy začaly ještě před samotným mistrovstvím světa v Německu. Trenér nároďáku Vladimír Růžička totiž sbíral jednu omluvenku za druhou. „Přesně tak, bylo to v roce po olympiádě, těch omluvenek bylo hodně. Přesně si pamatuji, jak se nám na Švédských hrách před šampionátem Finové či Švédové smáli, co s tímto týmem chceme dělat na mistrovství. Z NHL jsme měli v kádru snad jen pět hráčů, zatímco oni jich měli spoustu,“ připomněl.

Po nečekaných prohrách s Norskem a Švýcarskem se na toto téma tenkrát vyjádřila i největší hvězda českého týmu. „Jarda Jágr to tehdy řekl celkem výstižně. Na druhou stranu hráči, co se na šampionát dostali, byli za tu šanci šťastní. Za „normálních“ okolností by se totiž nikam nepodívali,“ vysvětlil.

Pod obrovským tlakem hrající čeští borci ale v závěru osmifinálové skupiny zabrali. Po výhrách nad Lotyšskem a Kanadou si zajistili postup do čtvrtfinále. „Věděli jsme, že oba zápasy musíme vyhrát, na psychiku to nebylo jednoduché. Nikdo však nechtěl být u takového propadáku. Pro mě to platilo dvojnásob, říkalo by se o mě, že jsem kapitán, který s týmem jako první nedokázal postoupit do čtvrtfinále. Nakonec to dopadlo dobře, ale nevím, co by se dělo, pokud bychom to nedokázali. A o se tenkrát klidně mohlo stát,“ zdůraznil.

Českou specialitou byla před deseti lety hra v oslabení. V ní jsme vstřelili několik důležitých branek. „Hru v oslabení jsme na tréninku před každým zápasem řešili. Měli jsem ji super nacvičenou, dostávali jsme v početní nevýhodě málo gólů. To, že jsme v ní i branky dávali, bylo už dílem náhody,“ zmínil.

Závěrečná fáze šampionátu v roce 2010 už je ve vzpomínkách českých fanoušků zřejmě stále živá. Postupy přes Finy a Švédy, pokaždé až na samostatné nájezdy.

Ve finále pak senzační výhra nad hvězdami našlapanou ruskou sbornou 2:1. „To už jsme ale měli obrovské sebevědomí. Přesto nás Rusové celý zápas mačkali, pomohl nám fantastický Tomáš Vokoun,“ vybavil si.

Na bezprostřední pocity po závěrečné siréně si kapitán mistrů světa dodnes pamatuje. „Neuvěřitelná euforie. Pro mě je ale ten šampionát spojený s obrovskou radostí po každém postupu,“ dodal Rolinek.