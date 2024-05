Jak jste viděl výkony Ondřeje Beránka na šampionátu? Smekám klobouk před všemi hráči. Celý tým předváděl od začátku výborné výkony. Musím říct, že Ondra mě neskutečně překvapil. Nominaci jsem mu přál. Věděl jsem, že to bude mít vzhledem k výborným hráčům, kteří se v ní sešli, velmi těžké. Bylo až neuvěřitelné, že byl pevnou součástí týmu od začátku až do konce a podle mého odvedl stodesetiprocentní práci. Šampionát se mu opravdu povedl a byl nesmírně platným hráčem.

Měl jste už možnost s ním po zisku titulu hovořit?

Osobně jsme spolu nemluvili. Poslal jsem mu zprávu s gratulací, na kterou mi odpověděl. Ale jak nyní sleduji televizní přenos ze Staromětského náměstí (rozhovor vznikl v pondělí odpoledne – pozn. aut.), patří tam k hlavním tahounům a není to ještě úplně na rozhovor. (směje se)

Vy jste sledoval jeho kroky od žákovských let. Dalo se už v jeho řekněme dvanácti třinácti letech poznat, jak velkým je talentem a kam až to může později dotáhnout?

U Ondry to nebylo úplně tak, že by byl od malička výjimečný hráč. V těch mladších kategoriích byli možná i talentovanější hráči. Ondra se ale tam, kde je nyní, dostal svojí ohromnou pracovitostí. Dával tomu mnohem víc než ostatní. On je velký dříč. Nikdy nedostal nic zadarmo, všechno si musel odpracovat a odbojovat. O to si myslím, že je tento úspěch pro něj cennější. Tím nechci říci, že by nebyl talentovaný. Ale gró jeho výkonnosti je v píli. Pracuje na sobě opravdu každý den a dává tomu stále sto procent. Nyní se mu to všechno parádně vrátilo.

Vy jste se spolu vydali na přelomu jeho žákovského a dorosteneckého věku do Karlových Varů. Proč zrovna tam, přes půl republiky?

Tenkrát to bylo spojené s tím, že já byl trenérem a Ondra hráčem krajského výběru pro Olympiádu dětí a mládeže. To je velký turnaj talentů, který všechny týmy skautují. V té době se Karlovy Vary dostaly do mezinárodní mládežnické MHL a já dostal od nich nabídku jít tým trénovat. Byla i možnost vzít si několik hráčů s sebou. Tehdy se mnou šli z Havlíčkova Brodu Ondra Beránek, Tomáš Dvořák a Martin Osmík a tři sezóny hráli tuhle kvalitní soutěž. Tam si myslím, že získali velké zkušenosti, které přetavili i do seniorského hokeje. Všichni tři udělali velmi slušnou kariéru a Ondra to teď završil titulem mistra světa.

Karlovy Vary nepatří k nejbohatším celkům extraligy typu Třince či Pardubic. Čím to je, že se tam stále hraje nejvyšší soutěž na solidní úrovni? Navíc mezi mistry světa je kromě Ondřeje Beránka i jejich bývalý dlouholetý hráč Jakub Flek.

Jak jste říkal. Tím, že klub není na top finanční konkurenceschopnosti, dostávají prostor právě mladí talentovaní hráči. Klub dlouho těžil právě ze zmíněného tříletého účinkování v MHL. Většina z těch hráčů dostala šanci i v A týmu. Někdo se prosadil více, někomu to úplně nevyšlo. Ondra, byť nebyl jedním z nejvýraznějších hráčů té generace, na sobě neustále pracoval a na svoji šanci si počkal. Věřil si, a teď se mu to všechno vrátilo.

Dokážete odhadnout, kam bude jeho kariéra směřovat dál? Smlouvu má stále v Karlových Varech, ale v jeho osmadvaceti letech, byť to není kdovíjak vysoký věk, by si již jistě rád vyzkoušel i něco víc než „jen“ extraligu.

Ondra má smlouvu ve Varech ještě na rok. Ale věřím, že po takto vyvedeném mistrovství a výkonech, které tam předváděl před celým světem, by mu mohla nějaká zajímavá zahraniční nabídka přiletět. Potom bude záležet jen na něm, jestli ji využije. Jak jste naznačil, není už úplně nejmladší a zahraniční zkušenost by ho mohla zase posunout o kousek dál. Pokud mu něco přijde a rozhodne se toho využít, potenciál na to určitě má. A nebude muset v budoucnu řešit, jestli to měl zkusit nebo ne. Přiznávám, že bych mu to ohromně moc přál.