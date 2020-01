První třetina Bruslařům vůbec nevyšla. Hosté měli více ze hry a také tomu odpovídal konečný výsledek prvního dějství. Meziříčí šlo do vedení v 9. minutě, kdy Vávra prostřelil Holíka. O minutu později už vedlo o dvě branky. To Vaněk uplatnil svůj důraz na brankovišti. A po čtvrt hodině hry už to vypadalo na debakl. Najíždějící Vaněk dostal puk a usměrnil ho mezi Holíkovy betony. Domácím se podařilo alespoň snížit ještě před první sirénou. Voříšek za pomoci levé tyče poslal puk do sítě.

Hned na začátku sice měli šanci hosté, ale domácím se podařilo zlepšit herní projev a dočkal se snížení na rozdíl jediné branky. Opět úřadoval Voříšek, který zakončil pohlednou akci do poloprázdné branky. Jenže hosté si o chvíli později vrátili dvoubrankový náskok zpět. Seidler se trefil mezi betony.

Do třetí části nastoupili hosté lépe, protože neuběhly ani dvě minuty a Bobři vedli o tři branky, a poté Holík opustil brodskou klec a naskočil do zápasu Nedvěd. Domácím se ve 47. minutě opět podařilo snížit, když Pospíchal nachytal u levé tyče Slováka. Jenže Bobři měli opět rychlou odpověď. Pořízek dal konečnou podobu výsledku 3:6.

„Na soupeře jsme se připravovali až těsně před utkáním, protože o svátcích jsme sice trénovali, ale jen v omezeném počtu. Spojili jsme juniorku s chlapy dohromady, aby nás na tréninku bylo přes dvacet hráčů a mělo to smysl. Byly tam rodinné povinnosti, nemoci a zranění. Místo abychom se v pauze dali dohromady, tak jsme museli tým znovu doplnit juniory. Neříkám, že to kluci odehráli špatně. Bohužel, proti takhle kvalitnímu soupeři to není úplně nejlepší řešení. Kluci to ale odehráli,“ prozradil hlavní důvod nezdaru brodský asistent Pavel Zmrhal.

„Bohužel, první třetina nám nevyšla. Tam na nás soupeř vlétl, všechno dohrával a my jsme byli u všeho pozdě. Tam jsme byli o krok pozadu, což se projevilo na výsledku. Další dvě třetiny pak z naší strany nebyly špatné jak hokejově, tak brankově. To, co nás srazilo dolů, bylo to, že po každém kontaktním gólu jsme během dvou minut inkasovali na dvoubrankový rozdíl. Kluky jsme za ty dvě třetiny pochválili, ale ten kádr je hrozně úzký. Jestli to chceme nějakým způsobem dohrát, tak je potřeba, aby se nám kluci uzdravili, nebo abychom měli možnost využít kluky z hostování, kteří samozřejmě hrají svoje soutěže. S takto úzkým kádrem se těžko hraje chlapská a juniorská soutěž naráz,“ dodal Zmrhal.

Branky a nahrávky: 18. Voříšek (Vala, Cachnín), 25. Voříšek (Cachnín, Vala), 47. Pospíchal (Semrád, Mikeš) – 9. Vávra (Ďurkáč, Klímek), 10. Vaněk (Seidler, Dvořák), 15. Vaněk (Dvořák, Seidler), 27. Seidler (Vaněk, Pavlas), 42. Vávra (Běhal), 53. Pořízek (Romančík). Rozhodčí: Zdeněk Pokorný – Robin Horký, Jiří Roupec. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 525. Třetiny: 1:3, 1:1, 1:2. Havlíčkův Brod: Holík (42. Nedvěd) – Pospíchal, Semrád, Krejčí, Vala, Kliment, Kerber – Mikeš, Třetina, Přidal – Jurán, Cachnín, Voříšek – Ludvík, Kuchta, Holenda – Musil.