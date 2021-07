Hynek Peš je velkým příslibem českého hokeje. Má už za sebou i zkušenost z reprezentačního výběru do sedmnácti let.

Není proto nepochopitelné, že si ho chtěla Dukla velmi brzy pojistit. „My tady na Vysočině, a nejde jen o Duklu, trpíme tím, že zde není extraligový klub a hráče nám přetahují větší kluby,“ vysvětluje jednatel jihlavského klubu Bedřich Ščerban. „Proto se snažíme mladé talenty chránit a pracovat s nimi. Když se podíváte na to, kolik odchovanců máme nyní v extralize a dokonce i v NHL, tak by tady mohl být velmi silný tým,“ povzdechl si šéf Dukly.

Jednou z cest, jak se dívat s optimismem do budoucnosti, je tak u skromnějších klubů právě práce s talenty. „Obecně jsou profesionální smlouvy uzavírány od šestnácti let,“ připouští Ščerban. „Nicméně, pokud se jedná o výrazný talent, snaží se kluby chránit podpisem smlouvy i u takto mladých hráčů. Pochopitelně o Hynkových dovednost ví i lidé a trenéři v jiných klubech. Někde ho již měli i na seznamu hráčů, které by rádi získali.“

Stejnou zkušenost potvrzuje i sportovní ředitel extraligového HC Kometa Brno Jan Zachrla: „Není to žádná výjimka. V dnešní době, když máte mladého hráče na nějaké úrovni a chcete si ho udržet, aby neodešel do zahraničí, nabídnete mu takové podmínky, aby byl vázaný na klub. Jinak se může vydat třeba do Švédska nebo Ameriky.“

Podpis smlouvy u nezletilých hráčů je samozřejmě podmíněn i souhlasem rodičů. „V tomto případě to tak složité nebylo. Naopak jsem měl dojem, že rodiče potěšilo, že jsme s touto nabídkou přišli. A sami se synem hovořili v tom směru, aby zůstal v Dukle,“ dodal spokojeně Ščerban.

Mimochodem. Hynek Peš je již jednáctým hráčem Dukly s profesionální smlovou u A týmu, který je odchovancem klubu nebo do něj přišel v útlém věku.