Pětiletý cíl nového vedení brodského hokeje: Sto let klubu oslavit v první lize

/VIDEO/ Ke stovce postup. S ambiciózními metami vstoupili do vedení BK Havlíčkův Brod odchovanci klubu Miroslav Třetina a Lukáš Endál. Jak prozradil Třetina, nový předseda výkonného výboru, cílem je posunout brodský hokej na vyšší úroveň: „Vylepšit zimní stadion, přilákat zpět do ochozů fanoušky a v budoucnu i vrátit A tým do soutěže, která se zde dlouho hrála.“

Havlíčkobrodští hokejisté hráli v první lize do roku 2015. Návrat do druhé nejvyšší soutěže je jedním z cílů nového vedení. Archivní foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal