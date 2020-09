Do zápasu vkročili lépe domácí, kteří vstřelili úvodní branku. Pak se vedení přelévalo z jedné strany na druhou. Jako poslední však udeřil Žďár nad Sázavou, který nakonec vyrovnanou bitvu vyhrál poměrem 6:5.

Na závěr si týmy daly penaltový rozstřel, který také ovládly Plameny. „Tentokrát jsme góly dali. Myslím si, že je to pro nás krutý výsledek. Měla to být minimálně remíza. Musíme ale pracovat a jet dál. Pozitivní na tomto zápase bylo, že jsme dali pět pěkných gólů, dvakrát jsme se dostali do zápasu. Bohužel, chybí nám hráč jako Petr Štěpánek, který dvě minuty před koncem má tři hráče na zádech, dokáže vystřelit, a pak to někdo dorazí. To jsou hráči, kteří budou rozhodovat zápasy. Budeme pracovat dál a já věřím, že do sezony budeme dobře připravení,“ řekl k derby havlíčkobrodský kouč Michal Konečný.

ŽĎÁR N. S. – H. BROD 6:5

Branky a nahrávky: 2. Kovářů (Bureš), 18. Prokš (Štěpánek, Vašíček), 25. Prokš (Gregar), 31. Černohorský (Prokš, Chlubna), 54. Jícha (Prokš), 57. Čermák (Štěpánek) – 3. Košťál (Dudycha, Čejka), 8. Cachnín (Vála, Kliment), 30. Smutný (Čejka, Benák), 42. Mlynář (Holenda, Voříšek), 49. Voříšek (Holenda, Dudycha). Rozhodčí: Homola, Fiksa – Klouda, Zídek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 15. Třetiny: 2:2, 2:1, 2:2. Žďár nad Sázavou: Sláma – Pleva, Zedek, Půža, Rašín, Vašíček, Černohorský – Chlubna, Čermák, Jícha – Bureš, Heinrich, Kovářů – Gregar, Prokš, Štěpánek – Adam, Šerejch. Havlíčkův Brod: Nedvěd (40. Petržílka) – Vála, Kliment, Dudycha, Dvořák, Benák, Smutný – Košťál, Padělek, Čejka – Voříšek, Mlynář, Holenda – T. Ludvík, Cachnín, Tecl – Zvěřina, J. Ludvík, Janiurek.