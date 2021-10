Ve skupině Jih se nevedlo Havlíčkovu Brodu. Ačkoliv hrál doma, vedoucí Tábor byl od začátku zápasu nad jeho síly. Před polovinou utkání tak hosté vedli již 4:0.

V dalším průběhu zápasu se sice Bruslaři zlepšili, na více než na vysokou porážku 1:6 to ovšem nestačilo. „Rozhodla hlavně naše nedisciplinovanost. Mít proti takovému soupeři tolik vyloučení, je prostě vražda. To už se nesmí opakovat. Potom se nemůžeme divit, že výsledek je takový, jaký je. Bojovnost tam dnes byla, to klukům určitě nemůžu upřít. Ale jenom to prostě nestačí,“ řekl pro klubový web trenér Brodu Michal Konečný.

Lépe se vedlo dalším klubům z Vysočiny ve skupině Východ. Po sérii předchozích domácích se nezdarů se prosadili hokejisté Velkého Meziříčí.

V souboji s béčkem brněnské Komety vedli hned třikrát v průběhu šedesáti minut o dvě branky. Jihomoravané však pokaždé dokázali snížit na rozdíl jediného gólu. Především kvalitní výkon gólmana Krejčího však Horákům zajistil tři body za výhru 4:3.

Pořádně hektický zápas sehráli na ledě Hodonína hokejisté Žďáru nad Sázavou. Během něj nejprve prohrávali, pak dvakrát vedli, aby znovu prohrávali. V závěru ovšem dokázali zápas strhnout na svoji stranu a po výhře 6:4 brali tři body.

„Poslední dvě minuty od nás byly zbytečně hektické. Místo toho, abychom je při naší přesilovce v klidu dohráli, dvěma zbytečnými fauly jsme Hodonínu ještě dali příležitost k možnému vyrovnání,“ oddechl si kouč Plamenů Martin Sobotka.

HOKEJ 2. LIGA - SKUPINA JIH

H. BROD - TÁBOR 1:6

Branky a nahrávky: 31. Bulín (Mlynář) – 4. Hasman (Škoda, Kříž), 22. Dančišin (Hasman), 26. Seidl (Škoda, Šulek), 28. Havelka (Šulek, Škoda), 55. Seidl (Hajič, Havelka), 57. Hajič (Prášek, Havelka). Rozhodčí: Mejzlík – Nechvátal, Berger. Vyloučení: 8:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 336. Třetiny: 0:1, 1:3, 0:2. Havlíčkův Brod: Nedvěd (Chaloupek) – Čermák, Klodner, Nepokoj, Benák, Kliment, Zvěřina, J. Ludvík – Holenda, Mlynář, Tecl – Pártl, Čejka, Bulín – D. Košťál, T. Ludvík, Kuchta – Kalač, Vacík, Voříšek.

HOKEJ 2. LIGA - SKUPINA VÝCHOD

HODONÍN - ŽĎÁR N. S. 4:6

Branky a nahrávky: 1. Balán (Miklík), 11. Balán (Hohl), 46. Matula (Komínek, Balán), 49. Komínek (Balán, Miklík) – 3. Štola (Jícha, Gregar), 3. Macek (Wasserbauer), 24. Wasserbauer (Štěpánek, Pleva), 51. Jícha (Wasserbauer), 57. Pleva (Gregar), 60. Bureš. Rozhodčí: Grygera – Matoušek, Hübl. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 445. Třetiny: 2:2, 0:1, 2:3. Žďár n. S.: Sláma (Čáp) – Půža, Macek, Pleva, J. Čermák, Jícha, Váňa – Bureš, Wasserbauer, Kovářů – D. Čermák, Adam, Štěpánek – Štola, Prokš, Gregar.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - KOMETA BRNO B 4:3

Branky a nahrávky: 5. Paták (Malec), 10. Barák (T. Střecha, Křenek), 17. Paták (Juráň, Petr), 30. Křenek – 11. Havlát (Gajarský, Brabenec), 19. Škvrně (Gajarský), 40. Havlát (Gajarský). Rozhodčí: Held – Henrich, Roupec. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 395. Třetiny: 3:2, 1:1, 0:0. Velké Meziříčí: Krejčí (Štourač) – Ambrož, P. Vlašín, Báňa, V.Burian, Slabý, Kochánek – Barák, Rozmarín, Tomáš Střecha, Juráň, Paták, M. Vlašín, Maštera, Malec, Křenek, Filip Střecha.