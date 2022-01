Až do vánočních svátků přitom Plamenům sezona vycházela na výbornou. Pravidelně bodovaly a držely se na třetím místě tabulky, kde měly velký náskok na další pronásledovatele. Ti bojují o elitní čtyřku, zajišťující postup do play-off.

Jenže od zmíněné výhry nad béčkem Komety je všechno jinak. „Přitom po hráčích nechceme nic jiného, než jsme po nich chtěli předtím. Jenže se nyní trápíme ve všech řadách,“ pozoroval kouč Žďáru.

V defenzivě jeho ovečky snad v každém utkání lacino inkasují. „Našim gólmanům se teď nedaří, pokaždé si vyberou slabší okamžik. Podobné je to v naší defenzivě, soupeřům riskantní rozehrávkou nebo dlouhým držením puku nabízíme šance, z nichž nás trestají,“ mračil se.

Jenže ani v ofenzivě to Plamenům neladí. „Nepadá nám to tam. Naše střely létají kolem branky soupeřů, neproměňujeme přečíslení ani stoprocentní tutovky. To nás samozřejmě sráží,“ postýskl si.

V tabulce drží hokejisté Žďáru čtvrté místo, kde mají pětibodový náskok na juniorku Komety Brno, jejich středečního soupeře.

Hrát se na Bouchalkách bude od 18.00. „Pořád máme všechno ve svých rukách. Hrajeme teď dvakrát doma, potřebujeme rezervu Komety i Kopřivnici zdolat. Snad budeme mít k dispozici co nejsilnější sestavu. Kvůli karanténě z ní totiž každou chvíli někdo vypadne,“ připomněl Sobotka.

Ve středečním 34. kole druhé ligy se před vlastními fanoušky představí rovněž hokejisté Havlíčkova Brodu, kteří také od 18 hodin přivítají Příbram. Velké Meziříčí zajíždí do Hodonína.